中評關注：海峽論壇成功　和平發展主流民意

海峽論壇是兩岸重要的交流平台。（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月17日電（記者 黃文杰）海峽論壇今年邁入第十一屆，也就是第二個十年的開始，別具意義，更是大陸領導人習近平今年元月發表《告台灣同胞書》四十周年講話以後最盛大的兩岸民間交流活動，已見成效。



觀察今年海峽論壇大會開幕，台灣各政黨代表出席依舊踴躍，但明顯受到民進黨蔡政府先前祭出違反相關法令“最重可以解散政黨”的恫嚇，包括國民黨、新黨以及親民黨等政黨，多半維持原來的交流基調，沒有刻意拉高分貝。



政黨部分，國民黨副主席兼秘書長曾永權“照稿演出”，喊出九二共識、反對“台獨”，小心翼翼。



值得關注的是，去年地方縣市長選舉，國民黨一舉拿下15席，一度掀起挺九二共識的“藍色力量”，結果短短不到一年時間，在蔡政府的恫嚇下，這次只有金門、馬祖、澎湖離島首長親自出席海峽論壇，台灣六都之中也只有台北市派出副市長鄧家基參與。



這也反映出兩岸關係的極度敏感性，事實上，兩岸關係除非“一刀切”，和平發展終究是主流民意。



兩岸交流是兩岸關係重要一環，怎麼交流？台灣這麼多元，各有各的想法，但是大方向、大交流，對於未來和平發展是有貢獻的。



兩岸交流，一定要彼此有同理心，民進黨先前為了拼黨內初選，急速拉高“台獨”意識，隔絕兩岸關係穩定發展，替“辣台妹”造勢，現在蔡為2020連任，或許選票考量會往中間選民靠攏，冷和的兩岸關係，是否因此暫緩？不知道，但是各政黨真的要“接地氣”，不能站在自己的黨派立場看事情，要從最基層的民眾交流來看，才能做出正確選擇。