“立院”今起3周臨時會　綠拚爭議修法闖關

“立法院”6月17日起至7月5日將進行為期3周的臨時會。（中評社 資料照） 中評社台北6月17日電（記者 倪鴻祥）“立法院”在蔡英文政府優勢主導下，今天起將舉行為期3周的臨時會，民進黨團擬三讀通過多項高度爭議的法案，包括修正《公民投票法》讓公投與大選脫鉤、修正《兩岸人民關係條例》退將赴陸行為管制終身，以及修正《“國安法”》洩密者加重刑責等 。



“立法院”總席次113席，目前國民黨34席、民進黨68席，時代力量黨5席，親民黨3席，無黨聯盟1席，無黨籍2席，無論是提案、委員會初審、三讀通過法案或是預算案，民進黨團都有絕對優勢。



民進黨團召柯建銘領銜，14日提請“立法院”召開臨時會，處理包括《公民投票法》、《兩岸人民關係條例》、大法官人事同意權案、《“國家安全”法》、《法官法》等20個議案，預計6月17日到7月5日，為期3週。



議程規劃17日上午舉行談話會，中午程序委員會；17日下午到19日舉行第一次會議；20、21、27日為第二次會；6月28日和7月1日至5日為第三次會，部分政治敏感議案因藍營沒有共識，預料朝野將再掀攻防與杯葛大戰。



藍綠爭議的政治敏感議案，包括去年九合一選因公投案太多，引發投票時間延誤、投票情況混亂，蔡政府因此擬修法限縮公投，除讓公投與大選脫鉤，也要求公投提案連署須附上連署人的身份證影本、以及送件審核趨嚴等規定，被國民黨及呂秀蓮等綠營團體質疑是限制人民權利的“鐵籠公投”。



另一重大爭議的是《兩岸人民關係條例》修法，綠營草案明確規訂退將、退休高官終身管制赴陸參加政治活動，違者視情節停止領受10%至100%之月退給與5年，情節重大者得剝奪月退給與，已支領者應追回之，若是未領取月退俸，最高可處500萬元以下罰鍰。



《“國家安全”法》修法的部分，綠營主張明確載明不得為大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力洩密，且個人洩密、經營組織、以及網路消息、發文都列為管制洩密範圍，違反者加重刑責。原訂5年以下徒刑，改依犯罪情節不同，分別處6個月以上、10年以下徒刑；原規定併科100萬元以下罰金，也改為併科最高3千萬元以下罰金。



至於大法官人事同意權案，現任4位“司法院”大法官陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗任期至9月30日屆滿，蔡英文5月27日提名高雄高等行政法院院長楊惠欽、“考試院”考選部長蔡宗珍、台灣大學法律系教授謝銘洋、“司法院”書長呂太郎為大法官，國民黨團抗議民進黨團草率過審查，部分人選不適任，要求退回。

