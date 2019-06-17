中評關注：搶攻經濟票　郭台銘先秀政績

郭台銘在臉書秀出幫助產業升級的實例。（取自郭台銘臉書） 中評社台北6月17日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020提名的鴻海董事長郭台銘，從宣布參選以來，就一直強打經濟牌，強調自己能提升台灣經濟，且幫助產業升級。郭不僅喊口號，還實際做出成績，郭在臉書宣布，他的鴻海大數據團隊幫助雲林的98年醬油老店升級，幫助店家節省了一半時間在數據監控上，郭秀政績搶攻經濟票的意味十分明顯。



有趣的是，郭台銘的黨內強力競爭對手、高雄市長韓國瑜15日才在雲林大造勢成功；郭台銘隨即在臉書發文幫助產業升級的案例，強調自己不會用口號“治國”，已經在實際行動，就是要區分自己的不同之處。



郭台銘表示，大家對經濟無感的原因，是因為產業升級和轉型政府喊了很久、畫了一堆大餅，但真正能做到的卻寥寥無幾，所以台灣經濟才越來越悶。



郭台銘說，他當老闆，只能經營好我的企業；但我當“總統”，把台灣經濟搞好，就可以幫全台灣人民創造更大的利益。“我郭台銘從來不靠口號經營企業”，他未來治理“國家”也會以執行力優先，讓台灣可以再創經濟奇蹟，也讓企業賺錢，幫全民加薪，“總統”選對人一個月就見效。



郭台銘顯然知道，如果要論群眾魅力，在藍軍部分他絕對比不過韓國瑜，但郭背後的有龐大的鴻海集團支撐，因此，強打經濟牌一直是郭參選的策略，現在秀出自己只要一個月就可幫助傳統產業升級的政績，是在告訴大眾，郭台銘是說到做到，要增強民眾對其信心。



韓國瑜目前維持一周一造勢的策略，希望維持自己的聲量和支持度，而郭台銘則全台跑透透，且端出幫助產業升級的實例，兩強競爭結果如何，距離國民黨7月正式民調比拚僅剩半個月，誰勝誰負還有得看。