海峽兩岸鄉村產業發展研討會將在漳州舉辦

第十一屆海峽論壇會刊 中評社廈門6月17日電（記者 海涵 徐夢溪）6月17日—6月21日，第十一屆海峽論壇•海峽兩岸（漳州）鄉村產業發展研討會將在福建漳州舉辦。漳州一直以來是全國對台農業對接合作最為活躍的地區之一，吸引是台商投資農業的密集區和首選地。本次活動的舉辦將有助於加強漳台兩地鄉鎮（村裡）的對接合作，深化漳台農業融合發展，助推我市鄉村振興戰略的實施。



海峽兩岸（漳州）鄉村產業發展研討會是漳州市人民政府主辦的海峽論壇三大系列活動之一，圍繞“探索兩岸基層融合發展新路，共享漳州鄉村產業發展機遇”的主題，舉辦 “海峽兩岸（漳台）鄉村產業發展與富美新家園”研討會、“海峽兩岸（漳台）村里長座談會”和“漳州美麗鄉村與產業發展考察調研”三大主題項目，其主要目的在於立足漳台鄉鎮（村里）對接已有的深厚基礎，先行探索實現兩岸基層融合發展與鄉村振興戰略的良性互動，踐行習近平總書記提出的“積極探索兩岸融合發展新路”，努力把漳州市建成台農台企登陸的第一家園。



據悉，海峽兩岸（漳州）鄉村產業發展研討會將邀請兩岸農業經濟專家、村里長、農業企業代表齊聚漳州，共同探討、共同調研，旨在打造兩岸獨具特色的以落實鄉村振興戰略為主題的基層研討會。通過三大主題項目的舉辦，研討會將突出三大亮點：



一、聚焦鄉村產業，注重交流互鑒



研討會將針對鄉村產業發展中的休閑旅遊、民宿開發、特色優勢產業發展及農業產銷體系建設的熱點焦點問題，交流互鑒漳台兩地發展經驗和運行模式，助力漳州鄉村振興戰略的更好、更快地實施。



二是注重基層對接，結對定點交流



研討會立足漳台鄉鎮（村裡）已有對接已有深厚基礎，邀請漳台兩地百名村（裡）長與會，開展漳台鄉村“結對子”活動，落實落細兩地鄉村基層組織和基層民眾對接交流。



三是倡導機遇共享，實現互利共贏



研討會將全面展示漳州美麗鄉村建設和農業現代化建設成果，搭建漳台兩地農業企業和基層農業對接交流平台，為台灣民眾分享鄉村振興戰略發展機遇、參與漳州農業農村發展提供資訊、鋪設渠道。



在漳州市委、市政府的正確領導和相關部門的大力支持下，漳州市台港澳辦、漳州市農業農村局、漳州市文化和旅遊局、閩南師範大學商學院、閩南師範大學兩岸一家親研究院等各承辦單位密切配合、扎實推進，海峽兩岸（漳州）鄉村產業發展研討會的各項籌備工作正有序開展。



