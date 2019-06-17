中評關注：郭台銘打南投女婿牌　有空間？

鴻海董事長郭台銘。（中評社 資料照） 中評社台中6月17日電（記者 林谷隆）投入中國國民黨2020初選的鴻海董事長郭台銘17日安排南投行程，參訪南投中興國中與南投縣立棒球場，中興國中是郭妻曾馨瑩母校，棒球場則是郭以“永齡基金會”捐助興建，在當地被稱為“郭董棒球場”，此行郭刻意要塑造“南投女婿”的形象，頗有追隨高雄市長韓國瑜打“雲林女婿”的腳步，但韓打著雲林女婿打到聲勢浩大，郭要打南投女婿牌，似乎還有很多努力空間。



高雄市長韓國瑜15日以“雲林女婿”身份返鄉在雲林縣斗六市人文公園舉行第三場造勢大會，主辦單位宣布有12萬人到場，包括雲林縣長張麗善、雲林縣議長沈宗隆、雲林農田水利會長林文瑞等雲林藍營要角都現身力挺，更在台上高喊“台灣心雲林情，後頭厝來相挺”。



後頭厝是閩南語妻子娘家的意思，韓國瑜從去年投入高雄市長選舉，已經多次公開稱自己是“雲林女婿”，也數次回雲林助選，讓雲林鄉親對他打從心底認同，如同雲林在地的北港形象商圈發展協會理事長陳威任所說，雲林算是韓粉大本營。



相對“雲林女婿”韓國瑜的高調，“南投女婿”郭台銘就顯得低調多了，雖然低調，卻不代表沒有動作。



郭台銘太太曾馨瑩是南投人，母校是中興新村裡的中興國中，幾年前郭台銘以“永齡基金會”捐助新台幣5000萬元在中興國中旁的空地，興建一座南投縣立棒球場，在當地被稱為“郭董棒球場”。



2017年6月29日南投縣立棒球場落成，南投縣政府邀請曾馨瑩返鄉探視，看到母校棒球隊的學弟們，可以住進新穎的宿舍，不必再四處漂泊，大表滿意，隨後宣佈接下來會再捐助300萬元，供未來3年中興國中棒球隊球員訓練使用，當時蔚為一件美談，南投縣長林明溱還稱讚郭台銘有古代“俠義精神”。



這次郭台銘南投行，也是郭宣布投入國民黨2020初選以來，首次的南投公開行程，第一站就安排參訪中興國中及南投縣立棒球場，明眼人就知道郭台銘也有意塑造“南投女婿”的形象，所以排到妻子的母校與自己捐助的棒球場。

