韓國瑜小舅子李明哲解密為何要辦多場造勢會

雲林縣議員李明哲在韓國瑜15日的雲林造勢會場上扮演重要角色。（中評社 高易伸攝） 中評社雲林6月17日電（記者 高易伸）“雲林女婿”中國國民黨高雄市長韓國瑜15日在雲林舉辦第三場造勢活動，韓妻李佳芬見12萬雲林鄉親不畏酷日現身力挺，更感動的紅了眼眶。李佳芬胞弟、中國國民黨雲林縣議員李明哲接受中評社專訪表示，這段時間面對來自黨內的種種攻擊，韓確實有過低潮及沮喪，但回到雲林見這麼多鄉親送暖，以他的個性只會更拼、更衝。



李明哲說，韓國瑜正在台灣進行一場正向能量與勇氣並進的政治實驗。



李明哲為高雄市長韓國瑜妻子李佳芬胞弟，父親為雲林縣前議員李日貴，算是雲林在地的政治世家。李畢業於中國文化大學、體育學院運動科學碩士。經歷雲林縣議會第17、18屆議員、雲林農田水利會第2、3屆會務委員、雲林科技大學、虎尾科技大學，環球科技大學講師等。



對於雲林鄉親力挺，李明哲認為，韓國瑜過去在台北農產運銷時的表現及給農民朋友的印象太深刻，這也是雲林鄉親找到一個機會，想在他最需要鼓勵的時候送暖。這樣的期望韓其實是看到的，以他的個性，只會越拼命去衝而已。



對於國民黨內似乎分為“挺韓黑郭”、“挺郭黑韓”兩大區塊？



李明哲說，民進黨已經比國民黨提早完成2020初選，因此現在更有充裕時間整軍備戰，設定攻擊對手。李認為，選舉過程不論用何種方式去影響選舉結果那都是“手段”，不管利用或透過資源、話術或不實新聞報道等這些都一個過程，不僅候選人需要遭受考驗，選民支持者的向心力也同樣需要考驗。



李說，現在韓國瑜被攻擊的密集程度，恐怕是台灣政壇史無前例的。只因為他現在民調最高？還是因為大家害怕韓上位後，台灣的政治生態會有所改變？還是因為他都跟庶民在一起？



中評社問，韓從6月份開始周周出席造勢，但媒體觀察韓的民調似乎停滯，未往上走？如何評估這些造勢？理由？



李明哲說，其實基層支持者、民眾非常擔心韓國瑜會被一些“無法預期的手段”做倒，導致韓沒有辦法代表真正的民意出線。因此很多民眾對這樣產生了焦慮感，一直希望韓能到全台各個縣市去走走，跟大家說說話或舉辦活動。



李說，以雲林為例，當我們議長沈宗隆喊出“自己也是韓粉”時，便立刻召集雲林縣20幾位議員、鄉鎮市民代表、鄉鎮長、主席、村里長，甚至包括農漁會、水利會等組織，連縣長張麗善都出面力挺。有些人可能平時是隱性支持者，或在觀望，但當有人登高一呼時，這股力量其實就會被催化，大家就會凝聚。他們認同韓、相信韓，再多的黑韓也就不在乎。



李明哲說，大家都知道民調可以被操縱，網路輿論聲量也可以被置入，這些在現代科技發達的社會中都不再是新聞，成熟的選民也都能理解這些手法從何而來，或為了何種目的？既然現在有這麼多人要黑韓就讓你黑吧！我們會做好我們該做的事情，畢竟如果韓國瑜真的荒廢市政，不會還有這麼多人認同他。



李明哲觀察，現在高雄市民有兩種感受，一種是大家認為韓國瑜到任高雄市長不久，大家非常期待韓把高雄做好，所以不捨他去。可是又看到他受到全台灣這麼多人的支持與鼓勵，好像又覺得應該讓他去，單從曾經及願意支持他的人看，大家其實會擔心“把你送走之後，下一個韓國瑜在哪裡？”



李明哲說，如果韓國瑜初選勝出，當然未必代表他在2020大選也會成功，只是說他有這個機會上位，一定會本著在基層的心跟在北農的情一樣，讓高雄得到更好的照顧。不只高雄，包括雲林，韓國瑜曾經走過的、看到的，心里都非常有感。



李明哲說，韓國瑜在造勢場合上能有比較多時間好好講話，甚至回應那些抹黑及攻擊，這是很重要的。我們不想去批評對手用什麼方法面對初選，但我們真心希望用“正向的力量”來引導台灣，或許會有人願意跟著走。教育是種實驗，有時政治何嘗不是如此？但政治需要非常大的勇氣。



李說，韓國瑜選擇這條路有過低潮跟徬徨，但回到雲林後，看到這麼多鄉親支持、力挺，我相信雲林鄉親的溫暖絕對可以帶給他更多正向的力量。