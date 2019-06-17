柯上館長節目語出驚人　蔡郭是兩隻大金牛

柯文哲。(中評社 資料照) 中評社台北6月17日電／無黨籍台北市長柯文哲16日晚上再度接受網紅“館長”陳之漢專訪，被問到如果不參選，是否會支持蔡英文？柯說，我們也是“國民”，也要看誰可以說服我們，到目前為止，每個候選人都有他的缺點，所以還在觀察。



陳之漢更直言，他不看好高雄市長韓國瑜，在蔡英文對郭台銘的情況下，看好誰勝出？柯文哲笑說，一個用“國家”的錢，一個用公司的錢，“兩隻大金牛”，有得拚了，兩邊都很有錢，所以很難講，兩邊的資源都是無限的。



柯文哲說，自己從來都沒有說過要參選，但從2018開始，都還沒有開始選台北市長，就已經開始在被放消息，所以常常說自己就像塊石頭，是被人鑿出來的。



至於是否考慮組第三政黨？柯文哲說，世界政治上，三腳督很難維持結構平衡，所以最好兩黨還是要自律，要自己進步，做不好人民看得出來，小英如果自己幹得好，誰會去挑戰他。



至於是否有參選的慾望？柯文哲直言“很困難啦”，“我還在想”，之前請太太陳佩琪拿了50萬，然後交給蔡壁如，想說50萬花完還沒有想出來，就不要選了。



陳之漢再度追問，那2020市長卸任後，還想繼續從政嗎？柯文哲說，可以做就做，不可以就算了，當一天牛犁一天田，沒有說一定要怎麼樣，做多少所多少，也要看看身體狀況。