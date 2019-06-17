快評：汪洋海峽論壇講話 四點重要意涵

中評社快評/中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋16日在廈門出席第十一屆海峽論壇並致辭，受到各界關注。



我們認為，汪洋的通篇講話，可以歸納為以下四個重點：



第一，從習近平總書記年初重要講話引起兩岸強烈反響，兩岸政黨、團體、人士對話協商積極開展，台灣同胞來大陸發展熱情更高，以及這次海峽論壇與會人數創新高來看，兩岸經濟交流融合的大勢任何力量壓制不住，兩岸民眾同根同源的文化紐帶任何力量切割不斷，時和勢都在支持國家統一和民族復興的力量這一邊。



第二，強調兩岸必須統一，也必然統一。而就統一的方式來看，和平統一對兩岸成本最小，對同胞福祉最大。在堅持九二共識、反對台獨的基礎上，大陸願意與台灣各黨派、團體和人士開展廣泛深入的對話協商，聚同化異，積累共識，一步一步向和平統一的目標邁進；并且願為和平統一創造廣闊空間。



第三，強調兩岸經濟互補性強，開展互利合作具有得天獨厚的條件：大陸經濟正邁向高質量發展和高水平開放階段，對各類優質產品和優質服務的需求與日俱增，兩岸經濟交流融合，既是大義，更具大利，沒有理由不走得更近更好，也相信一定會走得更近更好。



第四，強調絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何餘地！兩岸同胞應攜起手來，共擔民族大義，堅決反對台獨，共同守護美好家園。

