中國外貿前景向好，為經濟穩步發展提供動力

多項數據表明，中國貿易結構不斷優化，今年貿易前景比較樂觀。 中評社北京6月17日電／日前，海關總署公布了5月份進出口數據，中國當月進出口總值達3860.3億美元，環比增長達3.4%，在中美貿易摩擦愈演愈烈的情況下，可謂逆風上揚。多項數據也表明，中國貿易結構不斷優化，今年貿易前景比較樂觀。



多項數據超出預期，中國對外貿易穩定發展



中國網發表中國人民大學重陽金融研究院產業部副主任、研究員卞永祖，中國人民大學重陽金融研究院實習研究員沈斯謙文章分析，首先，總體上看，前五個月外貿數據增長平穩。5月出口總量為2138.5億，同比增加1.1%；進口總量為1721.9億，同比減少8.5%；貿易順差大幅擴大89.8%。從2019年前四個月中國對外出口同比增長5.7%，再到五月份的1.1%，均說明中國的對外貿易依然在穩步上升，表現出平穩的特征，也說明中國的企業面對外部不確定的環境，表現出了超強的韌性。



其次，出口區域更加均衡，尤其是與“一帶一路”沿線國家之間的貿易變得更加緊密。比如，一至五月，中國對東盟國家的進出口總額為2404億，同比增長3.5%；對新西蘭的進出口總額為76.7億，同比增長10.5%；對俄羅斯聯邦的進出口總額為424.6億，同比增長4.0%。中國與沿線國家的貿易增長速度普遍高於其它地區，這不僅反映“一帶一路”倡議成功化解了大多數國家的心結，也成為促進全球化的新利器。



另外，中美貿易戰對中國的負面影響遠小於預期。一至五月中國對美累計出口1601.15億美元，同比下降8.4%，進口為495.68億美元，同比下降29.6%。誠如中國一直強調的，貿易戰對誰都沒有好處，但是總體上對中國的影響不大，相對而言，對美國的出口影響要大得多，嚴重得多。實際上，作為世界上最大的工業國，擁有龐大的生產能力以及完善供應鏈，即使再提高關稅，美國短期內也很難找到替代供應商。相反，加稅可能對美國普通消費者帶來更大負擔，負面影響會更快浮現。



積極因素多，中國今年對外貿易前景樂觀



文章認為，前五個月對外貿易形勢喜人，更多積極因素將會出現，中國對外貿易的大趨勢仍將是平穩發展，並處於一種穩步上升的階段。



首先，中國企業國際化能力全面提升。在中美貿易戰的背景下，中國企業表現出了極強的韌性。面對貿易保護主義，中國企業不斷加大科學技術升級，發展技術密集型產業，以發展領先的科學技術來應付更大的外部不確定性；面對加征關稅的措施，中國企業不斷提升產品質量，使得產品以及企業更具國際競爭力。同時加快走出去的步伐，提供國際化水平，打造全球產業鏈，化解來自貿易保護主義的影響。



其次，國際上越來越多的國家開始認識到貿易保護主義的危害。最近一段時間多個國家對於自由貿易的呼聲較高，比如，美國總統特朗普訪英時，得到了英國首相特蕾莎?梅贈與的《大西洋憲章》副本，《大西洋憲章》恰恰是1941年美國總統羅斯福與英國首相丘吉爾為促進自由貿易而簽訂的文件；俄羅斯總統普京在聖彼得堡國際經濟論壇全體會議上也表示，“中國從不把自己意志強加給合作夥伴”，表達了對於中國的支持。今年G20峰會將在日本召開，日本內閣官房長官菅義偉也指出，日本將借本次G20峰會努力推進自由貿易。這些行為都體現了世界各國對於自由貿易的支持與期待，國際貿易環境總體上會更加友好。



最後，中國政府應對本次貿易戰策略正確，也為對外貿易營造了良好環境。一直以來，中國都奉行對外開放的自由貿易政策，希望與其他國家互利共贏，不搞貿易保護主義。其他國家願意並樂於與中國進行貿易，一道推動全球化發展，也支持了中國對外貿易的發展。



由此可以看出，中國在科技進步，提升產品質量，對外開放的腳步不會放緩，貿易全球化的趨勢也在加快推進，今年中國貿易前景樂觀，無疑為經濟健康穩步發展提供動力。



