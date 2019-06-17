信息化對就業的影響與應對

中評社北京6月17日電／隨著信息化深入發展，新一代信息技術在經濟社會領域廣泛應用，在催生新產業、新業態、新模式的同時也對就業產生較大影響。一些傳統就業崗位不斷被替代，一些新的就業崗位不斷被創造出來，從而產生了三大就業效應。



人民日報發表中國勞動和社會保障科學研究院副院長莫榮文章介紹，就業替代效應。信息化大大提高勞動生產率，減少單位產品對勞動力的需求，進而形成對勞動者的替代。調研發現，隨著信息化和工業化深度融合，很多地方製造業總產值不斷提高，但就業人數趨於下降。信息化不僅會打破既有商業模式，還會打破依賴於這些商業模式的就業模式。比如，大量小賣部、書店甚至一些大型商場被平台經濟所取代，減少了傳統就業崗位數量。



就業創造效應。信息化帶動通信設備製造業、計算機軟硬件、辦公設備自動化等行業就業崗位大幅增加。比如，1987年成立的華為公司，目前全球員工總數已達18.8萬人。還有一大批依托信息技術的互聯網平台發展起來，不斷創造新的就業形態和就業崗位。比如，眾多勞動者通過微信、阿里巴巴、滴滴出行等互聯網平台實現了多種形態的靈活就業。



就業變革效應。信息化帶來就業方式變革。過去10年，全球勞動力市場的一項重大變革就是互聯網平台就業人員大幅增加。互聯網平台將“工作”細分為具體的“任務”，通過“眾包”方式提供給眾多勞動者。基於信息技術和“眾包”方式的互聯網平台大大降低了生產服務和市場交易成本，服務半徑擴展到地區、全國乃至全球。大量勞動者甚至是跨越不同時區勞動者的參與，使企業可以迅速完成工作任務，從而大幅提高勞動生產率。互聯網平台就業崗位具有勞動關係鬆散、進出自由、工作時間靈活、自主性強等新特征。



文章認為，綜合來看，信息化發展既會帶來創造新就業形態、增加新就業崗位的機遇，也會帶來就業矛盾增多的挑戰。



從機遇看，信息化創造的互聯網就業形態用工量巨大，已經成為穩就業的重要載體。中國勞動和社會保障科學研究院2019年2月發布的《中國網約車新就業形態發展報告》表明，目前滴滴平台的司機總量已超過1100萬人，其中6.7%是國家建檔立卡貧困人口，12%是退役軍人，21%是家裡唯一的就業人員。在有的去產能任務重的省份，有超過百萬的下崗失業職工通過網約車實現了就業。2018年，互聯網平台雇用了598萬正規就業者，帶動提供共享服務的勞動者人數達到7500萬人，為眾多勞動者提供了沒有時間、地點限制並適合他們的工作崗位。



從挑戰看，在互聯網平台成為連接工作崗位和勞動者重要渠道的情況下，許多勞動者並沒有受雇於某一固定組織，也沒有單位依托，收入不夠穩定。這還導致勞動關係認定困難，勞動爭議處理難度加大。再加上在平台經濟中，社會保障制度所依托的穩定就業關係發生了變化，企業和勞動者如何分擔社會保險繳費義務也成為需要深入研究的問題。從趨勢看，新一代人工智能正在引領信息化深入發展，有可能造成產業生態重構，放大信息化的就業替代、就業創造、就業變革效應，進而使結構性就業矛盾更加突出。



文章指出，信息化對就業的影響是廣泛而深刻的。在勞動就業領域抓住並用好信息化機遇、有效應對挑戰，需要做好以下幾項工作。



支持勞動者通過新就業形態實現多元化就業。可將以信息化帶動就業作為實施就業優先戰略的重要內容，加強產業政策與就業政策聯動，加強就業、勞動關係、社會保障等領域政策協同，進一步發揮新就業形態對穩就業的支撐作用。研究制定符合當前新就業形態特征的非標準勞動關係體系，建立多元化勞動標準制度，支持勞動者通過新就業形態實現多元化就業。



健全適應新就業形態特點的社會保障政策和公共就業服務體系。借助平台APP為靈活就業、新就業形態人員提供社會保障服務，向靈活就業、新就業形態人員宣傳就業、社會保障相關政策，引導平台就業者積極參保。充分發揮平台數據和技術優勢，創新勞動者保險保障的機制和模式，完善新就業形態人員保障措施，鼓勵平台企業和勞動者合理分擔社會保險繳費義務，有效支持和促進新就業形態發展。



建立更加完善的教育培訓制度。在信息時代，信息技術的使用技能成為就業的“必修課”。為此，需要構建以高等教育和職業教育為主體、繼續教育為補充的信息化專業人才培養體系，培養更多符合信息化發展需要的專業人才。有針對性地開展信息化技能培訓，為勞動者轉崗就業和通過新就業形態實現就業提供幫助，解決結構性就業矛盾。





