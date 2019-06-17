推動裝修產品和服務質量雙提升

中評社北京6月17日電／隨著社會分工日益細密，近年來，裝修市場逐步發展壯大，競爭日趨激烈。然而，一提起裝修，也有不少人感慨：太讓人操心了，“水太深”“坑太多”。種種消費陷阱，損害了消費者權益，不利於裝修行業的健康發展。



人們向往著新居，但為何裝修過程有時卻不太美好呢？現實中，如果選擇全包，設計、材料、施工等各環節經常“夾帶私貨”，消費不太透明；如果選擇半包，自己購買主材、把施工和輔料交給工長，也得提防先低價、再增項等套路。少數裝修公司為了自身利益，還在合同中寫入“霸王條款”，存在工程延期、賠付不清等問題。更有甚者，隨意售賣用戶信息、洩露個人隱私，令消費者在裝修過程中頻頻被各類推銷電話騷擾。



觀察消費者投訴情況，裝修建材和裝修服務等一直是“熱門”。近年來，“互聯網家裝”興起，促進了裝修業態創新，但也存在一些問題。在中國消費者協會發布的“2018年十大消費維權輿情熱點”中，預付式消費領域的“裝修貸”曾引發關注。現實中，出現過互聯網裝修平台資金鏈突然斷裂，裝修合同無法履行，但消費者仍要償還貸款的案例。事實上，儘管裝修市場歷經多年發展，但很多裝修公司的營銷方式依然單一，仍主要依靠低價吸引客戶，後期再想方設法增項加價或偷工減料。多管齊下、久久為功，有針對性地破解難題，才能切實改善裝修的消費體驗。



首先，監管應聚焦薄弱環節，精准發力、把好關口。一方面，嚴格市場准入，重點核查經營者資質，壓縮“裝修游擊隊”的生存空間。另一方面，強化監管力度，把品質不合格的產品和服務攔在門外。瞄准病灶、精細施策，才能發現問題、破解難題。例如，工商系統持續開展“紅盾質量維權行動”，對商品質量進行線上線下一體化抽檢，收效明顯。而針對互聯網家裝公司預付式消費等新問題，也須盡快消除監管盲點，增強執法有效性。



從供給側角度，迫切需要建立和完善行業標準。無論是精裝修、整體家裝，還是近些年頗受青睞的“環保裝修”，行業協會都應制定或完善相應標準，發揮更大作用。此外，還應加強行業引導與自律，督促相關企業增強自我約束和自我規範，努力提供高質量的產品與服務。目前，上海、合肥、烏魯木齊等地已建立裝修誠信聯盟，類似做法，對促進企業誠信自律、營造行業良好生態具有積極意義。



不同於一般消費行為，裝修涉及廣告、質量、合同、服務等多個環節，周期長、問題雜，一旦涉及消費維權，難度往往更大。因此，暢通消費者維權渠道格外重要。比如，不妨充分發揮基層消費維權網絡的作用，更多地將消費糾紛和解在企業、化解在基層、解決在源頭。對消費者來說，也應多掌握家裝知識，在公司選擇、合同訂立等方面多留心，運用法律手段解決問題。此外，還可考慮通過房屋裝修保險等形式，用市場化的保障手段分散風險。



隨著居民收入和消費水平不斷提高，我國居民消費結構正在加快轉型升級。淨化市場環境，推動產品和服務質量雙提升，讓消費者從“真煩心”變為“真放心”，裝修市場才能為高品質生活增添更多亮色。



來源：人民日報 作者：周珊珊

