科創板開板：“從0到1”的歷史性一步

中評社北京6月17日電／6月13日科創板正式開板，中國資本市場迎來了一個全新板塊，邁出了“從0到1”的歷史性一步。



當下，全球新一輪科技革命和產業變革同我國經濟優化升級交匯融合。我國擁有完整的產業體系、巨大的市場空間、豐富的人力資源，完全可以在這次浪潮中，構建起面向未來的經濟結構。但是，科技創新領域的投融資問題一直有所欠缺，提升資本市場服務創新能力迫在眉睫。



從國際經驗看，科技創新離不開雄厚的科研力量，也離不開發達的資本市場。例如，美國新經濟的發展，在很大程度上要歸功於美國發達的創投業和納斯達克市場，蘋果、谷歌、臉書等高科技公司無一不是在其扶持下壯大的。



目前，我國經濟進入高質量發展階段，這就要求資本市場“因時而變、因時而動”。例如，在資本市場“進口”端，一些科技創新企業雖然在關鍵核心技術上取得突破或階段性進展，擁有良好發展前景，但受困於發審機制、財務指標等條件，上市需求得不到滿足，只能“遠走他鄉”。在資本市場“出口”端，由於退市制度尚未常態化，導致上市公司裡“僵屍企業”“空殼公司”長期得不到出清。



新時代對資本市場制度的適應性、包容性提出了新的要求，開啟科創板正當其時，不僅可以支持符合國家戰略、擁有關鍵核心技術、市場認可度高的科技創新企業做優做強，還能夠落實以信息披露為核心的證券發行註冊制改革。比如，在發行制度上，允許未盈利企業、同股不同權企業、紅籌企業發行上市，提高制度“包容性”；在發行定價上，由定價制度改為詢價制度，體現市場化；以信息披露為核心，打破行政審批思維，更加強調信息披露全面、真實、完整；在退市制度上，建立“最嚴”退市制度標準，完善優勝劣汰機制……



可以說，科創板將有效發揮資本和市場的巨大力量，架起金融資本與科創要素的通道，促進科技與資本深度融合。



另外，作為中國資本市場新開辟的“實驗田”，科創板如何穩妥、有效地完成資本市場從“增量改革”到“存量改革”的轉變；如何讓金融改革的目標心無旁騖指向服務科技創新；如何真正把選擇權交給市場，減少不必要行政干預；如何提高違法成本，不讓股市亂象在科創板重現等，這些關鍵制度的改革探索，既需要一個逐漸完善和成熟的過程，也需要市場各方理性包容、共同呵護。路雖遠行則將至，事雖難做則必成。相信科創板一定會行穩致遠，為中國資本市場美好明天注腳。



來源:經濟日報 作者：祝惠春

