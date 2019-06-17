東北振興，亟待做好“人”的工作

中評社北京6月17日電／東北振興：，現在迫切需要政策、資金、科技、項目等要素的投入，但最需要的是人的供給。東北振興，“人”指的是兩個的問題。一個是人才，一個是人口。現在這兩個問題都很緊迫地提出來了，成為制約東北振興發展的突出問題。



中國網發表遼寧社會科學院副院長、研究員梁啟東文章表示，人才是經濟社會發展的第一資源。經濟發展最終依托人力資源的素質和結構，自主創新的最重要、最核心、最根本的問題就是人才問題。誰能培養和吸引更多優秀人才，誰就能在競爭中占據優勢。當前，東部沿海地區紛紛制定政策措施吸引和培育人才，開通引進人才的“直通車”，中西部地區利用後發優勢打造人才高地。東北地區擁有較大的存量資產、較好的產業基礎、較明顯的科教優勢、較完備的基礎設施和較高的工業化和城市化水平，只要充分發揮人才優勢，不斷培養造就高素質的領導人才和各方面技術人才、管理人才，振興大業就會有可靠的保證。



文章分析，目前，東北薈萃了眾多科教、文體衛人才和經營管理人才，但其結構性矛盾也很突出：傳統產業的人才利用率不高，新型的高層次、高技能和複合型人才匱乏；人才分布不均衡。



從產業角度看，第一產業人才不足，第二產業人才集中在幾個支柱產業，中青年技術骨幹流失嚴重，高級專業技術人才後繼乏人；第三產業人才集中在傳統領域，現代服務業人才缺乏。



從行業角度看，事業單位人才比重偏高，現代服務業人才比重偏低。



從地域分布看，人才主要集中在大中城市，其他地方人才數量少而且處於淨流出狀態。



人才資源結構性矛盾的背後是人才觀念和體制性障礙。在人才的選拔和使用上，論資排輩、求全責備，人為限制太多，使用和吸引人才的政策還需進一步創新，人才管理沒有形成合力，鼓勵幹事業、支持幹成事業、幫助幹好事業的環境還沒有形成。



突出問題是，引進人才過於強調高工資、高待遇，不注意研究和滿足人才的多層次需求，引才不留才、留才不留心；忽視現有人才的培養、使用，導致人才邊引進邊流失，“找來女婿，氣跑兒子”；人才市場覆蓋面較窄、功能不完善、社會化服務程度不高，相當數量的人才和用人單位游離於人才市場之外。



從人口角度，近幾年，吉林、黑龍江人口外流加劇，遼寧也由人口淨流入轉變為淨流出，而且流出人員呈現青壯年人口比重高、高素質人口比重高、城市人口比重高的特點。



同時，東北地區低生育率持續時間長，老齡化速度快，人口結構性問題日益突出。人口普査數據顯示，東北三省總和生育率自2000年開始持續走低，長期低於全國平均水平，2016年全國總和生育率為1.72，東北地區為1.04，遠低於國際公認的1.5低生育率陷阱警戒線，遼寧拒絕生二孩的比例達到了80.3%。



與此相關的是老齡化速度加快。聯合國規定，當一個國家或地區65歲及以上老年人口數量占總人口比例超過7%時，這個國家或地區就進入了老齡化。比例達到14%，或60歲以上人口比例達到20%，即進入深度老齡化。65歲人口超過20%，則進入超老齡化。



2017年末，全國常住戶籍人口中，60歲及以上人口占總人口比例為17.3%。遼寧省戶籍總人口為4232.57萬人，60歲及以上占總人口22.65%，65歲及以上占14.37%。2018年統計公報顯示，遼寧省65歲人口已經占15.17%，屬全國最高。1980年全國、東北、廣東省的中位年齡都只有23歲，而2018年則分別為40歲、45歲、36歲。

