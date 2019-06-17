5G，打開巨大發展空間

中評社北京6月17日電／近日，中國正式發放5G牌照。工業和信息化部批准中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電經營“第五代數字蜂窩移動通信業務”，這意味著這四家運營商可以正式建設並運營5G網絡，標誌著中國通信行業進入了5G時代。中國也由此成為全球最早將5G商用服務落地的國家之一。



人民日報發表記者餘建斌評論文章表示，5G看起來只是通信技術的又一代演進，但人們對它的期待比以往任何一次技術更新換代都要強烈。1G打電話，2G發短信，3G看圖片、聽音樂，4G在線直播……每一代通信技術都在前一代的基礎上不斷演進，但5G並不是在4G基礎上的簡單改變，5G打破了信息傳輸的空間限制，能夠實現的應用場景不受想象力限制。用手機下載一部1G大小的電影只需要3秒，這種比4G快100倍的上網速度僅僅是5G“大寬帶”特點的體現。



依靠更高速率、更大連接、更低時延的特性，5G不僅解決人與人的通信問題，而且能實現人與物、物與物的萬物互聯。在5G網絡中，虛擬現實、增強現實、8K高清視頻，以及無人駕駛、遠程醫療、智能家居等，將真正走向成熟應用。人們相信，作為全面構築經濟社會數字化轉型的關鍵基礎設施，5G將推動傳統行業轉型、數字經濟創新，成為未來十年乃至更長時間內的發展新引擎，更好地支撐和服務數字中國建設，促進經濟社會發展。



文章稱，在全球各國加速5G商用的趨勢下，5G在中國的落地水到渠成。中國通信行業引領全球的技術積累促成了這種水到渠成。截至2018年12月28日，中國5G專利申請數量全球第一，處於全球公認的領先梯隊。從1G落後、2G追隨、3G突破、4G同步，到如今5G領先，中國通信技術行業的進步成為中國科技發展的一個縮影。就在5G領域，中國企業已埋頭進行了近10年的創新布局和持續投入；它並非一蹴而就，而是源於幾十年的追趕和全球化歷練。正是在領先技術的支持下，加上全球最大的用戶規模、巨大的4G網絡、豐富的移動互聯網應用等明顯優勢，5G牌照的發放可謂瓜熟蒂落。人們對此也有足夠的信心：2019年作為中國5G商用元年，將成為5G應用的良好開端。



文章指出，讓5G發揮好新引擎動力，關鍵要做大做強產業，發揮產業支撐作用。有報告預測，到2025年，5G將帶動中國直接和間接總經濟產出35.4萬億元，拉動300萬個新增就業。如何將美好前景變為現實？如同工信部負責人所說，企業要以市場和業務為導向，積極推進5G融合應用和創新發展，聚焦工業互聯網、物聯網、車聯網等領域，為更多的垂直行業賦能賦智，促進各行各業數字化、網絡化、智能化發展。此外，面對旺盛的5G行業應用需求及5G商業合作模式的改變，需要包括運營商、設備廠商以及終端廠商在內的產業鏈每一環進行深入協作和溝通，優化網絡體驗，構建健康、完整的產業生態。



5G標準是全球業界共同制定的國際標準，5G技術是全人類傾注心血和資源的創新之作。就像中國企業的5G技術服務全球一樣，中國的5G牌照發放，既讓國內億萬消費者共享5G發展成果，也是外資企業參與中國5G市場、分享中國發展成果的機會，進而共同致力於將科技造就的美好生活賦予全世界所有人。

