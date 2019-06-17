綠營學者施正鋒怒轟民進黨　是邪惡的一群人

針對被指為國民黨打手的施正鋒，在臉書發文強勢回應。（照片：施正鋒臉書） 施正鋒在臉書發文表示，民進黨只想要取代國民黨、享受榮華富貴。（照片：施正鋒臉書） 中評社台北6月17日電／民進黨執政已3年多，傾綠學者東華大學民族事務暨發展學系教授施正鋒偶爾在臉書發文批判民進黨施政，他16日在臉書不滿說，只因罵民進黨，竟被指控是國民黨的打手。施正鋒爆氣說，連這樣的指控也說得出來：“不要一直罵民進黨！你是國民黨的打手嗎？”這是怎麼樣的民主？他痛批民進黨只想要取代國民黨，享受榮華富貴，不惜擴大族群、階級、甚至於世代矛盾。“只能說，這是一群滿嘴仁義道德、卻是邪惡的一群人。”



曾任“台灣獨立建國聯盟”秘書長的施正鋒昨日在臉書痛批民進黨說，真正的“台獨”信徒，是想辦法要讓台灣內部所有的人接受“台灣法理獨立”、同時又能在國際社會跟大家平起平坐，不是對外委曲求全，更不是對內製造對立。



網友回應指出，“民主二字在他心中，就是認為我們是民，他們是主。”、“民主退步黨根本不知道什麼是民主？”、“不長進就扣帽子。”、“講出這種話的人是在看不起台灣人的智商。”、“國民黨長年不能批評，演變成腐敗的獨裁。蔡英文以後，民進黨跟進。”、“Tears for DPP！”



還有人留言表示，“執政者被批評天經地義，監督也是公民的權利。原則上只要是事實真相，都是自由民主國家最可貴的資產，若用污衊、黑函、假新聞、假資訊，就失去法治社會規矩，也迫害整個民主法治精神。”