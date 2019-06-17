柯上直播　LINE經費花完無頭緒就不參選

台北市長柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北6月17日電／無黨籍台北市長柯文哲昨天與網紅館長（陳之漢）直播時說，自己用於LINE官方帳號的經費新台幣50萬元，若花完後對是否選“總統”仍無頭緒，就不會參選；至於市長卸任後是否從政，也是“能做就做，不能做就算了”。



對於被視為2020大選熱門人選，柯文哲則說，自己是一塊石頭，一筆一劃被鑿出來，“這次民進黨更好笑，直接放進“總統”初選民調內，我又沒說要選，是在逼我選嗎？”



被問及若不參選，會支持蔡英文或國民黨參選人時，柯文哲說，自己也是國民，要看誰能說服他會做得更好，假設蔡英文對上鴻海集團董事長郭台銘，柯文哲說，兩邊資源無限，一邊用國家的錢、一邊用公司的錢，很難判斷誰會勝出。



至於若不參選“總統”，會否繼續從政，柯文哲說，“能做就做，不能做就算了，我的態度是當一天牛、犁一天的田，沒有說一定要怎樣，做多少算多少”。



柯文哲說，他本來在台大醫院當醫生，卻因國民黨製造一堆事，如“國科會”案、愛滋器捐案等，導致他出來參選台北市長，又如高雄市長韓國瑜，原本在台北農產運銷公司當總經理，也因為民進黨製造一堆事，才選上市長。



柯文哲表示，“我常說，柯文哲是國民黨製造出來的，韓國瑜是民進黨製造出來的”。