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韓現身“立院”　籲綠委支持防制登革熱預算
http://www.CRNTT.com   2019-06-17 10:04:24


高雄市長韓國瑜。（中評社 倪鴻祥攝）
　　中評社台北6月17日電（記者　倪鴻祥）中國國民黨高雄市長韓國瑜今天一早進入“立法院”拜會國民黨黨團大會，他拜託黨團協助爭取高雄市登革熱補助。他也向民進黨“立委”呼籲，強調雖然政黨不同，但蚊子不分藍綠，所以希望不分黨派一起支持通過預算，防範登革熱。

　　韓國瑜在國民黨“立委”黃昭順、陳宜民陪同下進中興大樓，逐一拜會9位高雄市綠委。 


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