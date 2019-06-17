周錫瑋憂國民黨分裂　盼黨中央出面整合

周錫瑋。(中評社 資料照) 吳敦義。(中評社 資料照) 中評社台北6月17日電／針對中國國民黨2020初選愈來愈激烈，參選人之一的前台北縣長周錫瑋昨日受訪表達憂心黨內分裂，他說，民進黨2020競選策略就是先要攻擊掉高雄市長韓國瑜，再來攻擊掉郭台銘，讓國民黨整個分裂之後不能團結，因此黨中央不管用任何方法，都應讓大家坐下來好好談。



國民黨主席吳敦義及國民黨“總統”初選參選人郭台銘、周錫瑋、張亞中昨天都出席在台北國軍英雄館舉辦的陸軍官校95周年校慶大會。周錫瑋受訪時表示，他希望吳敦義能注意到黨內分裂的狀況越來越嚴重。



根據台媒報道，周錫瑋說，王不見王在國民黨整合過程很少見，候選人彼此之間、團隊之間，攻擊越來越嚴重，與其讓各參選人各自為政，不如在黨中央安排下，大家先見面溝通政策與想法，再整合大家長處，截長補短，分進合擊，希望“王要見王”，不能再彼此攻擊，大家都是兄弟，要有兄弟情誼。



對於黨內紛爭，吳敦義則再度表示，民進黨2個人也打成那個樣子，國民黨現在有5個人要爭取勝利，就像特朗普要選美國總統，他難道是溫良恭儉讓嗎？是不可能的事情。他強調，只要依照公平公正公開的遊戲規則，大家盡力而為，彼此尊重，相信參加初選的同志會用君子的態度爭取勝選，最後正式選舉的勝利還要靠大家幫忙。