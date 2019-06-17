“南投女婿”郭台銘南投行　郭太曾馨瑩相陪

郭台銘與夫人曾馨瑩抵達南投縣立棒球場一同出席選舉行程。（中評社 林谷隆攝） 中評社南投6月17日電（記者 林谷隆）投入中國國民黨2020初選的鴻海董事長郭台銘17日安排南投行程，郭在上午9時20分抵達南投縣立棒球場，跟著南投中興國中棒球隊學生打棒球，這次郭投入初選以來，首次安排南投行程，出生在南投中興新村的太太曾馨瑩陪同，更是夫妻倆首次一同出席選舉行程，備受媒體矚目。



郭台銘17日一整天都安排在南投跑行程，第一站是到南投縣立棒球場，與南投中興國中棒球隊學生打棒球，接著將拜會南投縣議長何勝豐，也會在南投縣議會舉行座談會，聆聽工商、農業、觀光等產業團體的意見；中午則拜會南投縣政府，將與南投縣長林明溱餐敘；下午接連參拜竹山紫南宮、南投慶福寺、草屯敦和宮財神廟等三間寺廟。



據了解，郭台銘第一站原本是安排到中興國中，因為這是郭妻曾馨瑩母校，但考量上課期間，政治人物進入學校，恐會有負面影響，所以改安排在中興國中附近的南投縣立棒球場。



南投縣立棒球場與郭台銘也有淵源，這是幾年前郭台銘以“永齡基金會”創辦人名義捐助新台幣5000萬興建而成，在當地被稱為“郭董棒球場”。2017年6月29日棒球場落成，南投縣政府邀請曾馨瑩返鄉探視。

