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北上爭預算　“立院”國民黨團為韓國瑜慶生
http://www.CRNTT.com   2019-06-17 10:42:40


國民黨團替韓國瑜慶生。（照片：國民黨提供）
　　中評社台北6月17日電（記者　倪鴻祥）“立法院”今天召開臨時會，中國國民黨“立法院”黨團一早召開黨團大會，國民黨高雄市長韓國瑜特別出席，拜託黨團協助爭取高雄市登革熱補助。今天正好是韓國瑜62歲的生日，國民黨團也特別替他慶生。

　　韓國瑜在國民黨不分區“立委”黃昭順、陳宜民陪同下進中興大樓拜會逐一拜會9個高雄市選區綠委。韓強調雖然政黨不同，但蚊子不分藍綠，所以希望不分黨派一起支持預算防範高雄市登革熱。

　　今天正好是韓國瑜62歲的生日，國民黨團特別替他慶生。 


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