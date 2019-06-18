海峽論壇·海峽兩岸電子競技邀請賽正式啟動

電競海報 中評社廈門6月18日電/“兩岸的青年朋友們，讓你們的電競魂·燃燒吧！”兩岸貴賓按下啟動裝置，同時宣告2019海峽論壇·海峽兩岸電子競技邀請賽正式啟動。



此次啟動的系列賽事由福建省廣播影視集團、海峽衛視、易競體育文化傳播、台灣旺旺中時媒體集團、ESRONE、台灣兩岸電競青年新創育成研究發展協會共同舉辦。賽事設置總獎金100萬人民幣，分為啟動儀式、選拔賽、總決賽三個階段，將持續發酵7個月。自6月起至11月間，兩岸多個賽區將展開選拔賽，各電競項目將進行每周4天線上賽，每月一場落地賽，累計將舉辦超過100天線上賽、16天落地賽，同時選拔出數十位台灣電競青年赴大陸參訪、交流。年底前，將在福建舉辦為期4天的總決賽，角逐包括APEX英雄、DOTA2自走棋端游及手游、守望先鋒、爐石傳說、魔獸爭霸3、星際爭霸2、CSGO等多個電競項目的獎項。



本次活動希望以新形式搭建兩岸青年交流的全新平台，為推動兩岸青年交流注入新內涵、新動力。系列賽事將遍及高校、文創基地、電競館、體育館，觸及兩岸數百萬青年群體；同時，通過線上大流量平台直播賽事，在新媒體發起兩岸電競話題討論，整體活動預計產生超過6000萬次的瀏覽量。主辦方將做實、做細、做深系列活動，為兩岸青年群體打造多場高規格、高水準的電子競技賽事。

