內外氣氛壓迫　樓市交投靜局

屯門禦半山II昨累收800票。 中評社香港6月17日電／十大屋苑成交單位數，上源首日去貨12%。



香港文匯報報道，中美貿易戰陰霾下，加上最近本港社會矛盾加劇，導致樓市一二手交投持續放緩。多間代理行昨日統計周六日二手十大屋苑成交都維持於低位。另一邊廂，一手成交量亦顯得疏落，當中以價單及招標方式推出251夥單位的萬科屯門上源，發展商表示，昨日埋單售出30夥。



美聯物業分行統計，周六日（15日至16日）十大藍籌屋苑共錄得約8宗買賣成交，較上周末約6宗，按周增加2宗或33.3%，連續4周單位數成交。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，中美貿易戰前景尚未明朗，加上本港近日受政治因素影響，大市氣氛普遍呈觀望。目前普遍業主心態強硬，叫價未見顯著減幅，令二手交投續於低位橫行。



中原：二手業主要擴議幅



同期，中原地產十大屋苑錄得7宗成交，按周無升跌，成交集中九龍區及新界區，港島區三大指標屋苑則捧蛋收場。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，昨日適逢父親節，買賣雙方均暫時擱置睇樓活動。同時，新界兩大上車新盤醞釀短期內開售，料搶去部分二手客源，相信二手業主要擴大議幅才能吸引用家承接。



利嘉閣地產統計十大屋苑錄7宗成交，按周減1宗，已連續6個周末錄得單位數成交。公司總裁廖偉強認為，政府暫緩修訂《逃犯條例》，有助緩和社會緊張氣氛，可以減少政治因素對樓市的影響。周末錄得的二手成交宗數雖然有輕微增加，但仍屬低水平，相信市場要一段時間消化緊張氣氛，成交量才可以回升。



廖偉強續說，市場期望中美貿易戰於本月底有機會帶來好消息，所以業主也不肯大幅減價，樓價變動不大，買家仍保持觀望態度。香港置業統計周末十大屋苑成交只得2宗，按周少1宗，成交持續徘徊低位。公司行政總裁李志成表示，息口及失業低企等支撐樓市，加上6月新盤即將接連登場，期望社會氣氛紓緩後，市場重新聚焦樓市，刺激整體交投氣氛。



一手市場方面，周末未有大型全新盤登場，主要為貨尾單位發售，兩日只錄得57宗成交。其中，萬科（香港）旗下屯門上源昨開售251個單位，包括以先到先得形式發售的162個單位及招標推出89個單位。發展商表示，昨日售出30夥。



禦半山II瑧頤收票爆額



另一邊廂，本周將有兩個新盤可望發售，並開始接受買樓登記。新地屯門禦半山II昨累收800票，按首批108夥計算，超額約6倍，七成入票來自屯門，兩成半來自新界其他地區，餘下半成來自港島及九龍，計劃隨時加推。而新世界元朗瑧頤早前推110夥，暫收約330票，已超額認購2倍，當中同區客佔6成，外區佔4成，將視乎收票數量決定開售時間。



啟德地周內宣佈新截標期



就上周五一幅啟德住宅地延遲截標，財政司司長陳茂波於網誌表示，有關安排主要考慮投標人士於政府總部遞交標書的安全問題，政府本周會宣佈新的截標日期。至於最近一幅啟德商業地遭撻訂，地政總署已充公買方繳交的按金，並保留追討政府損失的權利，鑑於市場對土地需求仍然殷切，政府將盡快把有關用地重新招標。