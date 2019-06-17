美媒：股票市場成為中國在貿易戰的新籌碼

中評社香港6月17日電／美媒《彭博》6月9日文章，原題：股票市場成為中國在貿易戰的新籌碼，原文如下：



中國金融改革正推動國內優質科技企業迅速發展。



金磊（音譯）是一家醫療科技公司創始人兼股東，他正在中國最新的股權交易板塊出售股份，為他們企業新增的16，000平方米製造及研發中心籌措資金。該中心建成後，生產效率將提高8倍，每年能製造8，000多個醫用閥門。金磊表示，一旦交易成功，將使他的企業有機會成為中國的“愛德華生命科學公司”。這家美國醫療巨頭市值360億美元。



美國總統特朗普通過貿易關稅和打壓中國科技企業，中國面臨著被全球技術供應鏈切斷的風險。為了鼓勵更多本土科技創新，為金磊這樣的科技企業提供優質、便利融資渠道，具有重要的意義。“當習近平主席表示中國要大力推動自主創新的時候，我被感動了，”金磊說，“如果這場貿易戰持續下去，那些缺乏核心技術的人就不會有任何好牌可打。”



特朗普表示要限制美國企業向中國華為出售重要零部件，稱華為是一家對美國國家安全構成潛在威脅的公司。該措施將禁止向中國企業出售關鍵技術，達到阻礙中國成為科技大國的目的。瑞士信貸集團分析師預計，美國企業在基礎研究方面的絕對支出是中國五倍以上。3月份一份報告中寫道，當中可能存在著“一些未來偉大的公司”。隨著科創板的落地推廣，科技企業在這裡交易也將獲得各地區政府的支持。



金磊正準備申請在深圳創業板的上市。他在接受採訪時說，他很高興知道有這樣的場所專門為科技企業服務，監管機構放棄了對公司定價方式的限制，並提供更精簡的IPO流程，這裡成功上市的幾率更大，。“對於我們這樣的科技初創企業成功上市將有助於獲得更多的政府支持，”金磊說。（來源：星島環球網）