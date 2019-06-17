中評鏡頭：曾馨瑩返南投母校感動哭了

曾馨瑩在母校中興國中與棒球隊學弟座談時，聽到感動之處還紅了眼眶。（中評社 林谷隆攝） 中評社南投6月17日電（記者 林谷隆）投入中國國民黨2020初選的鴻海董事長郭台銘17日安排南投行程，出生南投的郭太曾馨瑩首次陪同夫婿出席選舉行程，她一身白T－shirt、深藍牛仔褲，一身簡約現身，與母校中興國中棒球隊學弟座談時，聽到感動之處還紅了眼眶，頻頻拭淚。在郭台銘講話時，含情脈脈看著先生，還不經意顯露嬌羞模樣，首富夫人首度在媒體前露臉，展現真性情。



曾馨瑩比郭台銘小24歲，現年45歲，舞蹈老師出身，原本是很不贊成先生投身政治。今天是她首次現身在郭台銘選舉行程，特別收到矚目，她穿著中興國中的素白T－Shirt、深藍牛仔褲，腳上也是灰白色運動鞋，身上沒有任何珠寶配飾，全程都跟夫婿郭台銘手牽手，臉上掛著笑容逐一和棒球隊隊員擊掌，展現親切的一面。



座談時，有一名原住民的棒球隊員起身感謝郭台銘這幾年捐助新台幣300萬元，供中興國中棒球隊球員訓練使用，讓他可以安心打球，不必擔心生活問題。這名學弟一邊講，“學姊”曾馨瑩一邊哭，一旁的工作人員還拿面紙給她拭淚。



曾馨瑩表示，剛剛是留下開心的眼淚，因為從小在南投長大，對南投有很多感情，剛剛坐車來到這裡，想起過去生活、求學的過程，看到各位學弟感到特別激動。



她還說，她很開心自己有辦法回饋給母校，也鼓勵中興國中棒球隊好好打球，未來為母校、南投、台灣增光。她也承諾，學姊會持續關心大家，未來有任何事情她都會盡力幫忙，更在球員的邀請下，答應將來會帶著先生一起去看球隊的比賽。