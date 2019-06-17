與藍聯手批綠　呂秀蓮：修公投法頭痛鋸腿

呂秀蓮與黃士修、孫繼正與張亞中等人一同召開“反惡法、救公投”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月17日電（記者 張嘉文）“立法院”今起召開臨時會，臨時會預計要處理公投法修正草案，是藍綠攻防重點。呂秀蓮今與“以核養綠”公投領銜提案人黃士修、安定力量主席孫繼正與中國國民黨“總統”初選候選人張亞中等人一同召開“反惡法‧救公投”記者會，重申訴求公投應綁大選，並反對連署附具身分證影本，並稱假如這個版本修正草案通過，就是“頭痛鋸腿”，將台灣民主送終。



黃士修從前天開始已在“立法院”外，針對此次公投法修正絕食抗議，呂也到場聲援，今天更一起召開記者會批評民進黨“立法院”黨團要強力修法。



目前逕付二讀的公投法修正草案，內容包括提供身分證影本才能連署、公投與大選脫鉤等，引發朝野爭論。但民進黨團總召柯建銘昨表示，為化解外界扭曲提案原意，民進黨團今規劃將刪除連署附身分證影本內容，但要透過附帶決議要求“中選會”儘速完成電子連署資安保障，並完備防止虛偽連署的制度設計。



呂秀蓮號召的聯合記者會今天在“立法院”召開，重申“反惡法‧ 救公投”3大訴求，包括要求公投應綁大選、反對連署附具身分證影本，同時應設置公投專責機構。



呂秀蓮說，去年11月24日是台灣進入民主2.0，有10個公投提案讓人民選擇，產生問題需要檢討修改，可是不是隨便修修就好，既然“中選會”能夠掌握哪些是無效連署，就表示有偽造也可以處理。呂秀蓮也主張，公投法修正案應回歸直接民主設計，應設專責機構處理公投事務，而不是把公投和選舉合併給“中選會”處理。



呂秀蓮強調，這次的修法版本讓她非常痛心，假如這個版本通過，就是“頭痛鋸腿”，呂也強調，這記者會就是藍天綠地展開對話合作，期待修法可以符合主張。



黃士修則表示，柯建銘總召說要拉掉身分證影本那一條，但兩年一投的條文會保留，這是假讓步真偷渡。我們也提出方案。第一，可以參考瑞士，脫鉤大選但簡單多數決，拿掉五百萬同意票門檻。第二，可以恢復“總統”和“立委”選舉分開舉行，假設有六個公投案，三個綁“總統”，三個綁“立委”。同時解決選務和投票率問題。



黃士修強調，方法是人想出來的，如果為了蔡英文的私心，剝奪台灣民主，這是背叛民主進步的價值。