周小川：貿易戰可能再度觸發貨幣競爭性貶值

中評社香港6月17日電／前中國央行行長周小川上周五表示，貿易領域產生的問題有可能再度觸發全球多個國家貨幣競爭性貶值。有分析認為，周小川此言暗示人民幣會繼續大幅貶值並帶動多個國家貨幣競爭性貶值，同時暗示美中貿易戰會繼續升級。



周小川上周五在上海舉行的第十一屆陸家嘴論壇上談到貿易戰時做了上述表示。而周小川在被問到人民幣匯率走向時，表示他個人對於人民幣匯率的走向最近沒有太多研究。



而在5月27日，周小川在參加由博鰲亞洲論壇研究院、日本智庫亞太倡議（Asia Pacific Initiative）理事會與財新傳媒聯合舉辦的圓桌會議時表示：“總體而言，如果把它（7）當作底線，這可能有點反應過度了。”當時有業界人士認為，周小川的言論向市場釋放了人民幣有可能破7的信號。



分析認為，周小川周五的說法顯然是認為貨幣貶值會發生，而發生貶值的貨幣當屬目前正和美國進行貿易戰的人民幣，而人民幣發生貶值的最大誘因是美中貿易戰升級，美國不久可能對另外3000億美元中國商品徵收25%的關稅。



路透社援引包括來自北京和華盛頓的官員及外交官的消息稱，目前對於這場潛在的川習峰會只做了很少的準備工作，主要原因就是兩邊不停的摩擦。美國白宮首席經濟政策顧問拉里·庫德洛說，雖然特朗普非常希望能夠在出席大阪G20峰會之際與習近平會晤，但這次會面未正式敲定。



康奈爾大學教授艾斯瓦爾·普拉薩德（Eswar Prasad）表示，任何形式的談判預期都很低，即便川習會舉行，最好的結果就是雙方重回談判桌，而現在對於暫時停火的前景也消散了，長期的貿易戰和更廣泛的貿易緊張關係似乎已經到來。