中評鏡頭：郭台銘牽手曾馨瑩整個人變年輕

曾馨瑩今天首度陪郭台銘拜票。(中評社 林谷隆攝) 中評社南投6月17日電／現年68歲的鴻海董事長郭台銘宣布角逐中國國民黨2020提名後2個月，相差23歲的老婆曾馨瑩今天首度現身陪同拜票。曾馨瑩今天穿著印有“南投縣”的白色T恤、牛仔褲、布鞋，顯得帥氣、利落，看不出是3個孩子的母親，與郭董是同款的夫妻裝，也讓郭董看起來變年輕。



曾馨瑩，1974年11月生，現年45歲，畢業於台灣藝術學院。郭台銘第二任妻子，兩人於2008年7月結婚，現育有一子兩女。



嫁給郭台銘之前，曾馨瑩即為多位知名藝人的舞蹈老師。與郭結緣即因，2007年，林志玲受邀在鴻海集團尾牙與郭台銘跳國標舞，由曾馨瑩負責教舞。



曾馨瑩嫁給郭台銘後甚為低調，除了在鴻海的尾牙上，很少露面，近幾年較常出現的場合是在公益活動上，曾馨瑩就曾許下心願要在每年生日，做1件對社會有貢獻的事。



因此，鴻海董事長郭台銘4月17日宣布參選“總統”後”，即傳出妻子曾馨瑩反對，郭當時還說“軍國大事後宮不要干政”，遭轟想當“皇帝”。隔周郭還自爆太太曾馨瑩離家出走了，晚上他得回家還要當奶爸。之後從日本返台的曾馨瑩面對媒體訪問只說，出去透透氣，想要一個人靜一靜而已 。對於是否支持郭參選，僅以“等之後再說吧”回應。



昨天郭台銘被問到今天訪問南投，太太曾馨瑩娘家在南投中興新村，被是否會陪同，郭台銘則笑稱，老婆大人的事情，他不能控制，郭台銘的態度明顯改變。曾馨瑩今天首度陪同郭台銘拜票，也用行動表達支持郭參選“總統”。



郭台銘到第一站是中興國中附近的南投縣立棒球場，這是幾年前郭台銘以“永齡基金會”創辦人名義捐助新台幣5000萬興建而成，在當地被稱為“郭董棒球場”。2017年6月29日棒球場落成，南投縣政府邀請曾馨瑩返鄉探視。