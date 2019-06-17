達芬奇的蒙娜麗莎原來是在“假笑”

藝術被視為一種高度主觀的體驗，與關注於客觀結論的科學截然相反。然而，一支神經科學家團隊卻認為他們已經對萊昂納多·達芬奇的名畫《蒙娜麗莎》有了確定性解釋。根據他們的研究顯示，這幅名畫中的主角在強顔歡笑。



在發表於《Cortex》期刊上的一篇論文中，來自美國和歐洲的研究人員研究了這幅名畫的假笑問題。畫中主人公據信是一位名叫Lisa Gherardini的女性，她的丈夫委托達芬奇繪制這幅畫作送給她作為禮物。



他們首先創造出了蒙娜麗莎表情的嵌合圖像：將她的臉部分成兩半後，分別對左側或右側進行鏡像成像，以此分別創造出一張完整的笑容。



隨後，他們要求42名研究參與者以六種不同情緒術語描述這些圖像。結果顯示，39人認為左臉表達出了幸福感，而沒有一個人將其右臉標記為看上去很開心。大多數人認為其右臉表情為中性，但也有5個人認為其右臉實際上表現出了厭惡感。



所以說，結論是？結論就是：幸福的微笑只出現在了左邊，因此是不對稱的，也就是“非真誠的”。再加上他們觀察到蒙娜麗莎的臉頰和眼睛周圍都沒有表情，所以研究人員推測這幅畫中的女性並非真心快樂。



他們認為，萊昂納多很可能是在面無表情的模特的左臉之上添加了一絲假笑：也許是因為Gherardini在繪畫期間根本無法一直保持高興的表情。



他們還推測，萊昂納多或許知道不對稱的笑容被視為非真誠的，因此故意將其描繪成這樣，以此引發觀眾更多的反應。



也許這些理論都不正確。就像任何偉大的藝術作品一樣，蒙娜麗莎微笑的秘密至少還會在下五個世紀中保持神秘。（來源：煎蛋網）