中國軍用車輛裝備建設聚焦無人化智能化

軍事車輛裝備平台發展論壇現場。 中評社北京6月17日電／“戰術車輛的智能化需求”“軍用車輛無人化面對的技術”“有人無人作戰車輛協同編組關鍵技術的挑戰”“先進樹脂基複合材料在軍事車輛裝備領域的應用研究” ……近日，來自中國陸軍試驗訓練基地、軍工集團、車輛裝備製造商、車輛裝備關鍵零部件供應商、車載裝備生產商、汽車行業相關產業和軍地院校等單位的嘉賓、企業代表、專家學者約350人齊聚湖北省十堰市，對中國陸軍車輛裝備建設的政策方針、需求、車輛技術創新應用和未來新一代軍車核心技術發展等議題進行探討。



6月14日-15日，由中國汽車工程學會越野車技術分會主辦, 東風越野車有限公司、中裝發防務技術有限公司、北京德潤天下文化傳媒有限公司承辦的“2019 中國汽車工程學會越野車技術分會第十二屆學術年會暨軍事車輛裝備平台發展論壇”在東風越野車有限公司舉行。



與會嘉賓聽取了部分先進技術的匯報。



論壇以“戰術車輛無人化、智能化”和“車輛裝備系列化、車族化”為主題，16位專家學者和企業代表圍繞車輛無人化、智能化，車輛裝備系列化、車族化變型技術等內容，以報告形式進行了交流。



與會代表還參觀了車輛裝備平台及相關新技術的靜態展示。



目前，在解放軍裝備預研一代、開發一代、裝備一代的理念下，伴隨著軍隊的現代化建設，部隊軍用車輛裝備正大量更新換代。



作為中國唯一一個針對車輛裝備平台建設和發展的專業性活動，中國汽車工程學會越野車技術分會組織的學術年會和論壇，既為我國軍用車輛裝備建設和發展提供了強有力的理論和技術支撐，同時也為零部件廠商和車載裝備企業進入軍車配套提供了一個重要的交流平台。



來源：環球網