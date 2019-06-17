郭：韓受委屈　我執政明天就換掉蘇貞昌

郭台銘接受媒體採訪。（中評社 林谷隆攝） 中評社南投6月17日電（記者 林谷隆）中國國民黨高雄市長韓國瑜上週四首度列席蘇“內閣”的“行政院”院會，會後卻被PO出遭“行政院長”蘇貞昌“修理”的影片。參與國民黨2020初選的鴻海董事長郭台銘17日在南投受訪表示，韓國瑜最近受到很多委屈，特別在“行政院”開會，蘇貞昌沒有解決高雄協助防治登革熱的請求，反而將韓低頭沈思的鏡頭公布出來，蘇過去是做事的人，現在卻變成鬥爭的人，如果他是“總統”，明天就把蘇換掉。



郭台銘17日一整天都安排在南投跑行程，第一站是到南投縣立棒球場，與南投中興國中棒球隊學生打棒球，接著將拜會南投縣議長何勝豐，也會在南投縣議會舉行座談會，聆聽工商、農業、觀光等產業團體的意見；中午則拜會南投縣政府，將與南投縣長林明溱餐敘；下午接連參拜竹山紫南宮、南投慶福寺、草屯敦和宮財神廟等三間寺廟。



來到南投縣議會與議長何勝豐座談前，郭台銘在議會大廳接受媒體聯訪。



媒體詢問，今天是高雄市長韓國瑜生日，有什麼話要跟他講？



郭台銘表示，他看到韓市長最近受到很多委屈，尤其在“行政院”開會，卻被好幾個鏡頭把不同角度的韓市長一言一行，用放大鏡、顯微鏡的方式，拍攝每個細節，然後登在網路上。



他提到，蘇貞昌過去在台北縣，也算是老縣長，沒想到他現在變得這麼政治，過去蘇是做事的人，現在卻變成鬥爭的人。



郭台銘認為，“行政院”開會是要解決政務，如果他是“總統”，明天就把這樣的“行政院長”換掉，防治登革熱的事情何其重要，這是攸關人命的事情，中央不但要給錢，還要防疫署協助，結果蘇貞昌不是強調“行政院”對高雄市的支持，反而是放在韓市長身上。



他也為韓國瑜聲援，稱自己在開會的時候，有時候也會閉目沉思，“行政院”這樣做，不但沒有解決登革熱問題，也沒有要給經費，反而讓韓市長低頭沈思的鏡頭公布出來，這不是一個“行政院長”應有的思維，他將來一定不會用這種“行政院長”。



最後，郭台強再次強調“祝韓市長生日快樂！”