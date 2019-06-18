駱偉建：國家統一促進澳門經濟發展

澳門大學法學院教授駱建偉17日出席第十一屆海峽論壇·兩岸智庫論壇（中評社 徐夢溪攝） 中評社廈門6月18日電（記者 徐夢溪 海涵）澳門大學法學院教授駱建偉17日在出席第十一屆海峽論壇·兩岸智庫論壇時，以《國家統一對以國內實行不同制度地區發展的積極意義——以澳門為例》發言。



駱建偉從兩個方面分析國家統一的意義：



第一，從國家本身而言，統一後的國家既可以集全國之力發展，完成中華民族復興之偉業，也能夠排除外部勢力的干擾，阻礙國家的發展；



第二，從國家統一後的地方而言，既可以充分利用國家的優勢和力量，發展地方的各項事業，提升本地區居民的生活水平，也可以利用自身的優勢，參與國家的發展，分享國家發展的成果，形成共同發展的局面，這不僅僅是一種理論的邏輯，更是一種實踐的經驗。澳門就是一個很好的例證。澳門在回歸祖國前後的反差，以及回歸祖國之後的巨大變化，一個根本的原因就是國家統一後給澳門帶來的紅利。



駱建偉重點談及國家統一對澳門經濟發展的作用。他表示，國家不僅向澳門提供了擴大行政管理範圍和延伸市場的機遇，還向澳門提供了合作發展的便利；國家不僅讓澳門享受國家發展的經濟成果，同時國家統一後實行的“一國兩制”方針政策有利於發揮澳門原有制度的優勢。



談及國家統一對地區民生改善的意義，國駱建偉指出，人民對國家的認同，主要原因之一是有幸福感，生活在這個地區生活有保障。而民生的改善，離不開經濟的發展。正因為澳門的經濟有了極大的發展，使得澳門的民生也有了很大的改善。一方面特區政府向居民提供了許多民生的保障，另一方面，國家也向澳門提供必要的民生物資。



此外，國家統一後，不僅沒有削弱澳門的對外事務，而且中央支持澳門開展對外事務，拓展澳門的國際發展空間，並取得了許許多多的進展。澳門不僅在對外事務活動中發展了自己，而且也支持了國家在國際社會中的活動。我們可以就澳門簽訂國際條約，參加國際組織和國際會議加以說明。



最後，駱建偉表示，以上事實充分說明了國家統一後，不僅沒有阻礙澳門的經濟發展和民生改善，縮小澳門對外發展的空間，相反是推動和促進了澳門的經濟發展，並為民生的改善提供了堅實的基礎，而且澳門作為一個國際化的城市，中央支持澳門開展對外事務，增強了澳門在國際上的影響力。

