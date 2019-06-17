江啟臣：黨內對自己人不適當攻擊要停止

藍委江啟臣接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月17日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨2020初選黨內互打持續發酵，更有韓粉喊出停止初選，徵召高雄市長韓國瑜，施壓國民黨中央。對此，國民黨“立委”江啟臣今天受訪時表示，要停止的是黨內對自己人不適當的攻擊，落實黨內民主為的是未來大選能勝選，他期望藍營各支持者都能支持未來出線的人。



韓國瑜前天在雲林大造勢，這是韓近來第三場造勢，讓初選競爭態勢升高，而眾多韓粉對此喊出非韓不投的聲音也愈來愈強烈，甚至主張要國民黨停止初選，直接徵召韓國瑜。



屬於國民黨內中壯派的江啟臣今天在“立法院”受訪時對此表示，初選過程大家都會用盡自己力量爭取民眾支持，這是無可厚非，而在這過程中，要停止的是黨內對自己人不適當的攻擊，該停止的是這個。



江啟臣強調，黨內民主機制建立在大家遵守規則下，才能落實黨內民主，而為的是未來大選能勝選，希望支持者能支持未來出線的人。



江啟臣也提到，民進黨已經開始整隊，準備用各種奧步對國民黨磨刀霍霍、貼上標籤，進行各種不公平競爭，並且趁機挑撥分化黨內競爭對立，因此國民黨內外環境都面臨隱憂與危機，即便是黨內競爭，也應該砲口對外而非對內，用心鋪陳願景，並且發展面對變局的嶄新論述，打一場光明磊落的君子之爭，並且在人選底定後，立刻進行整合。