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郭台銘：我跟王金平是心靈相通的兄弟　
http://www.CRNTT.com   2019-06-17 14:25:12


郭台銘接受媒體採訪。（中評社　林谷隆攝）
　　中評社南投6月17日電（記者　林谷隆）參與中國國民黨2020初選的鴻海董事長郭台銘17日在南投受訪表示，他與前“立法院長”、不分區“立委”王金平是心靈相通的兄弟，同為打火兄弟與關公兄弟，只要他有什麼事情想跟王溝通，打電話給王，一定可以見到面。他會與王討論時政的看法，特別是國民黨初選的辦法，他都會徵詢王金平的意見，因為尊敬王金平的為人。

　　王金平退出國民黨初選後，持續在各地活動，成立王金平之友會，韓國瑜與郭台銘爭相拉攏。高雄市長韓國瑜上午赴“立法院”爭取預算，並會晤王金平；郭台銘上午帶著太太曾馨瑩在南投跑行程，受訪大讚王金平。

　　記者提問，最近有資深媒體人爆料高雄市長韓國瑜跟王金平之間的事情，如何看待最近的這些？

　　郭台銘沒有針對王韓關係做回應，反而不斷強調郭王關係多麼緊密。他表示，與王金平院長是心靈相通，王是打火兄弟（王金平是全台義消總隊長），也是關公兄弟，只要他有什麼事情想跟王溝通，打電話給王，一定可以見到面，王會抽出時間來討論時政的看法。

　　郭台銘還透露，對於國民黨初選的辦法，他都會徵詢王金平的意見，他尊敬王院長的為人，當王決定要退出國民黨初選，他感到很驚訝，也表達對王的敬意。

　　記者追問，今天是南投女婿回鄉，會針對南投提出甚麼訴求或政見嗎？
 


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