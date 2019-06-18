凌友詩：中國要統一　台灣要有尊嚴做點事

凌友詩在海峽智庫論壇，大談如何以中華文化的正氣，對抗台獨鋪天蓋地的邪氣。（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月18日電（記者 黃文杰）香港中文大學當代中國文化研究所中心名譽研究員凌友詩17日上午在海峽智庫論壇，大談怎樣用中華文化的正氣，把台灣鋪天蓋地的“台獨”邪氣扭轉過來。她強調，中國要統一，台灣要做點事，為民族做點事，有尊嚴做點事，不是因為經濟需要統一，而是以文化層面來做點事。



第十一屆海峽論壇兩岸智庫論壇17日進行第二天議題，當天上午安排主題發言，由海峽兩岸關係研究中心（海研智庫）主任仇開明主持，8位來自兩岸學者輪流發表看法，凌友詩是最後一位，以《共同傳播中華文化、發揮港澳台灣文化使用者作用》進行發言。



自稱“平凡台灣女孩”的凌友詩，今年兩會期間，在中共政協全國委員會第2次會議第4次全體會議中發表演說，承認“中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府”，引發爭議，民進黨蔡政府以違反“台灣地區與大陸地區人民關係條例”，開罰50萬。



上午發言內容在於，凌友詩認為，世界上只有一個中國，兩岸要統一，台灣要做點事，為民族做點事，有尊嚴做點事，不是因為經濟需要，而是文化層面做點事，必須有三個重點可以切入，包括“香港、澳門與台灣輪流舉辦國際的文化高峰論壇和宗教高峰論壇”，“鼓勵香港澳門與台灣的語言教師為國際提供中文教育”、“推廣正信正念慈善利他的人間佛教”。



凌友詩說，只要做到這三點，可以為港澳台灣逐漸式微的中華文化注入活力與資源，有利於揚起民族正氣，壓制“台獨”與港獨的邪氣。



第一階段論壇，上午告一段落，凌友詩接受媒體採訪，再度重申，世界上只有一個中國，如果兩岸要統一，一直強調政治的時候，兩岸關係就不活絡，沒有什麼路可走，目前從文化切入，多半是民俗交流或是文創合作，台灣的文化尊嚴談不上，如果真正做到這三點，台灣長期被壓抑的正氣，面對“台獨”鋪天蓋地的邪氣，才能被逆轉過來，支持正統的中華文化、支持正統的中國政權政治勢力才能抬起來，這是有戰略意義。



被問到，如何以習近平《告台灣同胞書》40周年講話的探索“一國兩制”台灣方案來搭橋？



凌友詩解釋，上述的文化戰略，跟“一國兩制”無關，台灣方案屬於政治跟法律，不過我們已經看到，中國已經有能力號召世界，建立人類命運共同體的雛形，因此結合港澳與台灣的中華文化力量，鼓勵台灣老師來大陸服務，甚至到一帶一路來服務，這樣台灣才能有尊嚴參與兩岸統一，這股中華文化的正氣，把台灣鋪天蓋地的“台獨”邪氣扭轉過來。