中評鏡頭：韓國瑜尊稱王金平“老大”

韓國瑜拜會王金平。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月17日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020提名的高雄市長韓國瑜今天上午為爭取登革熱防治預算，臨時拜會“立法院”國民黨團、民進黨9位高雄市“立委”、以及沒有參加藍營初選的前“立法院長”、不分區“立委”王金平。韓王見面有許多“眉角”，兩人“相敬如冰”，王祝韓今天生日快樂，韓推說生日不重要；韓說“老大（王金平）在這一定要來”，王回說“老大在綠島”。



王金平去年幫韓國瑜競選高雄市長時“三山造勢（鳳山、旗山、岡山）”造勢成功，原本宣布爭取國民黨2020提名時稱韓國瑜和他“心意相通”，未料韓投入國民黨2020提名初選，王宣布不參加初選，又質疑韓國瑜訴求的“庶民”與“權貴”造成黨內“階級對立”，外界因此臆測韓王兩人關係轉壞。



韓國瑜昨天赴桃園大溪頭寮向蔣經國謁陵，在北部留宿一晚，今早臨時拜會國民黨“立法院”黨團，民進黨9位高雄市“立委”、以及王金平，其中以第三個場次、韓王會面最受媒體關注，這場會面有許多“眉角”。



韓國瑜拜會國民黨團、9位綠委時，要求最後一定要拜會王金平。陪同韓拜會王的3位國民黨不分區藍委黃昭順、陳宜民與童惠珍全都出身高雄，其中童是赴美後以僑胞身分遞補不分區，加上王金平等於藍營4個高雄“立委”和韓國瑜齊聚一堂，有意營造團結印象。



王金平上午在開會，前往拜會的人為數不少，因此王沒在裝潢最好的貴賓室接待韓國瑜，而是選擇小會客室會面，王還再三強調，要見他的人實在很多，他忙得很，但韓來了就“既來之則安之”，王凸顯重要性。



韓王會面，韓國瑜指王金平近來變瘦變年輕、氣色很好，他雖也變瘦但變老了，王金平反問“有嗎？”兩人客套，童惠珍打圓場說王現在四處跑，了解民意，很辛苦。兩人避談2020及國民黨初選，韓卻著藉保健打開話匣，勉強和2020擦上邊，但王話說得保留。

