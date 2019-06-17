綠初選民調惹議　呂秀蓮：魔神仔決定候選人

呂秀蓮受訪談民進黨初選民調問題。(中評社 洪德諭攝) 呂秀蓮受訪談民進黨初選民調問題。(中評社 洪德諭攝) 中評社台北6月17日電（記者 洪德諭）民進黨13日公布初選結果，蔡英文勝出，民調卻引發爭議。呂秀蓮今日接受訪問時批評，為什麼政黨提名重要的候選人要迷信根本看不清楚的全民調，不知道誰接到電話、做什麼決定根本是“魔神仔”（閩南語，意指鬼魂）決定候選人。



民進黨13日公布2020初選民調結果，蔡英文以8.2%的差距勝前“行政院長”賴清德。不過民調公布後引發質疑，陳水扁批“打死不相信”，台灣民意基金會董事長游盈隆也說這是1996年第一次大選以來，影響大選三大謎團之一。呂秀蓮17日出席“反惡法‧救公投”記者會，會後接受媒體訪問提出上述說法。



呂秀蓮表示，是否產生質疑牽涉到全民調的問題，是不是民調的做法真實可靠，需要更多的專家拿出更專業的說法靜待發展，但如果只是空口拋話不是很好需要嚴格檢驗。



呂秀蓮也提出質疑，為什麼每個政黨提名這麼重要的“總統”候選人要迷信根本看不清楚的全民調，這是蔡英文擔任民進黨主席後強力剝奪黨員投票權後變相產生的，全世界沒有這樣的狀況。



呂秀蓮說，美國的學者曾向她說，美國黨內初選全國都要投票的，為何用一個根本不知道怎麼進行的民調來決定候選人，必須反思還要迷信民調來決定候選人，政黨最重要的機制就是為全國的選民找出最好候選人，黨內初選機制一定要健全可靠，現在的民調是“魔神仔”決定候選人，完全不知道誰會接到電話、做什麼樣的回答？



是否認為民進黨的民調不利於後續的團結？呂秀蓮則回答不願為民進黨講任何話。