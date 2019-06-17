王金平：我和韓關係本來就很好　哪要修補？

王金平接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月17日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020提名的高雄市長韓國瑜今天上午臨時拜會沒有參加藍營初選的前“立法院長”、不分區“立委”王金平，2人會面交談僅5分多鐘就結束。外界揣測韓想修補關係，王金平事後受訪表示“關係本來就很好，哪有什麼要修補？”還指媒體問題很奇怪。



“立法院”今天上午舉行談話會，下午正式召開臨時會，至7月5日結束，為期3週，韓國瑜一早以爭取登革熱防治預算為由，臨時拜會國民黨“立院”黨團，又拜會民進黨9位高雄市“立委”及王金平；韓國瑜拜會王金平之後，搭計程車赴高鐵站，轉搭高鐵返回高雄。



王金平在“韓王會”後接受媒體訪問，表示韓國瑜來拜會事前不知道，他今早在開會，而且會議還在進行中。



王金平指出，韓國瑜來看他，覺得有比較意外，最主要是因為登革熱的問題，一些經費的問題，當然要盡力協助韓，所以直接的反應就是疫情的控制最重要，應該可以先動用預備金，預備金動用的同時，可以向行政部門“行政院”來爭取經費的支持。



王金平除了和韓國瑜討論疫情防治，還說要解決的事情還很多，是指市政的問題那麼多，一時也講不完。



媒體詢問，黨內初選的問題要解決嗎？王金平表示，他不要提到那裡去，韓來看他又不是提競選的問題。



媒體追問，韓國瑜確定要參選了，與韓見面會不會有點尷尬？王金平指出，不會啦！怎麼會？他又沒有參加初選，他“已經超脫三界了”。



有綠委認為韓國瑜來之前事先通知一下會比較禮貌，王金平“四兩撥千斤”表示，“刻意問我這個問題我就很難答”，要來看人家最好都是事先約好，讓人家有時間上的準備。

