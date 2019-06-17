反同　孫繼正：要求與“教育部長”公開辯論

安定力量主席孫繼正要求公開辯論性平教育。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月17日電（記者 洪德諭）安定力量黨主席孫繼正日前在中國國民黨高雄市長韓國瑜參加的造勢場合講到性平教育，引起“教育部”依社會秩序維護法向“內政部”、“警政署”舉報。面對這樣的狀況，安定力量主席孫繼正等10多名成員前往“教育部”表達不滿，批“教育部”跟政客沒什麼兩樣，並要求與“教育部長”潘文忠公開辯論。



孫繼正在8日在韓國瑜參加的花蓮造勢活動，講到性平相關言論，遭到“教育部”認為是不實謠言並依社會秩序維護法向“內政部”、“警政署”舉報，潘文忠更在臉書貼上“教育部”給“警政署”的函。面對這樣的狀況，孫繼正、下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩等10多名成員17日前往“教育部”前抗議，高舉“贏回家庭、翻轉教育”，高喊“保護人民、停止撕裂”等口號，還吹哨、鳴笛象徵“教育拉警報”。



孫繼正表示，對於潘文忠向“警政署”說他造謠感到很難過、痛心，8日的造勢他是提出不當的性平教育，是為了保護孩子免於受到汙染、保護家長免於恐懼、保護教師免於受政治壓迫，但不僅說造謠，還把印有他名字的公布在臉書上，使得他遭到同運團體的霸凌。



孫繼正說，除了課本以外，學習單、手冊、網站資料“教育部”是否能控制、他將會蒐集資料，要求辦辯論到底學校在教什麼？



曾獻瑩則說，“教育部”發函給“警政署”的舉動是在舉發吹哨人，且還把函公布在臉書上，透過司法、警察的壓力讓人心生恐懼。



記者會尾聲，孫繼正欲遞交陳情書給“教育部”，但“教育部”並未有代表來接受陳情，僵持超過10分鐘，才同意孫前往“教育部”的收發室遞交陳情書。