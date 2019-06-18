兩會發言被蔡政府罰五十萬　凌友詩：沒有繳

凌友詩。（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月18日電（記者 黃文杰）今年大陸“兩會”，台灣出生，代表香港的全國政協委員凌友詩因“朗誦式發言”引發網絡熱議，民進黨蔡政府開罰新台幣50萬元，凌友詩17日在海峽智庫論壇受訪強調，雖然拿的是“中華民國”護照，但這是地區政府發的，護照不一定是主權國家頒發。



第十一屆海峽論壇兩岸智庫論壇今天進行第二天議題，上午安排主題發言，由海峽兩岸關係研究中心（海研智庫）主任仇開明主持，8位兩岸學者輪流發表看法，凌友詩是最後一位，以《共同傳播中華文化、發揮港澳台灣文化使用者作用》進行發言，大談怎樣用中華文化的正氣，把台灣鋪天蓋地的“台獨”邪氣扭轉過來。



第一階段論壇上午告一段落，凌友詩接受媒體採訪，被問到上次兩會，高昂音調提到“世界上只有一個中國，全中國的唯一合法代表政府是中華人民共和國政府。我以能作為一個堂堂正正的中國人參與國家的政治體制而自豪！”，民進黨蔡政府立刻以違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》開罰新台幣50萬元，必要時註銷戶籍。



對於被民進黨政府開罰等事宜，凌友詩說，“沒有收到通知”，也認為，沒有必要要通知她，因為既然開罰，也不值得申訴，理由是她住在香港，台灣司法管轄也管不到她，這個程序都還沒有開始。



被問到是否還是拿“中華民國”護照？凌友詩說，“是的”



是否不能進入台灣？她說，除非有事會回去，只要繳付這個罰款，現在她沒有事、也沒有特別去繳。



凌友詩再度解釋，民進黨以《台灣地區與大陸地區人民關係條例》罰她，重點是，兩岸人民關係條例是基於兩岸處於交戰狀態而制定的，既然是交戰狀態法規，限制的是台灣現役軍人或政府高層。如果“連一般基層公務員或普通百姓也限制，那就是違反人權、限制人民自由了”。