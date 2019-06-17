柯文哲：獨派也滿奇怪　每天去管另一邊的事

柯文哲接受媒體訪問回應時事議題。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月17日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲昨天上直播節目時談到“深綠每天講‘一邊一國’，那人家國家的事情干你屁事？”柯文哲17日受訪時表示，他覺得深綠、獨派也蠻奇怪的，每天講，那每天去管“另一邊”的事情幹嘛？至於香港的事情，不管是每個國家或地區都有他的尊嚴，我們也不要去講說你哪裡不對。



柯文哲16日晚上與知名網紅“館長”陳之漢直播，談到兩岸關係時，柯文哲指出“深綠那邊每天在講‘一邊一國’，那人家國家的事情干你屁事？”這也很奇怪，不需要這樣，不要去給人家貼標籤、扣帽子，台灣自己事情都做不完。柯也提到，中共會利用台灣的內部矛盾，不要忘記明朝故事，袁崇煥被自己人幹掉，滿清才入關，我們自己內部要曉得，內部利用機會幹掉自己人。



柯文哲17日出席“台灣—以色列青少年台北會面，玩科技，尬創意”活動，會前受訪時被問到相關回應，柯文哲表示，愛的相反詞不是恨，而是冷漠，他的意思是不管是愛、是恨，你都要跟對方糾葛在一起，有時候他覺得深綠、獨派也滿奇怪的，你每天說一邊一國，那每天去管“另一邊”的事情幹什麼？奇怪，這就是人的情緒，做心理學分析滿有趣的。



媒體追問台灣現在是個國家嗎？柯文哲清了清喉嚨說，這也有標準答案，國家三要素土地、人民、政府，台灣都有，所以答案是台灣是個國家，但是不正常，因為我們在國際上不被人家承認啊。



被問到柯市長是不是自認為是台灣袁崇煥？柯文哲則笑說，不會吧，那是前“行政院長”賴清德，怎麼會是他？他要演努爾哈赤，才不要演袁崇煥。柯文哲想了一下又開玩笑地補充說，不對耶，努爾哈赤之後被火砲打死，哈哈哈，他能不能再換一個比較好的角色？演多爾袞好了，哈哈哈哈。



至於近日的香港議題，柯文哲指出，香港讓100多萬人上街頭，他認為是積怨已深，這些民怨要怎麼處理是香港政府要思考一下的。但是，我們作為在旁邊的台灣，我們只是善意提醒，也不好意思去給人家指三道四，不管是每個國家或地區，都有他的尊嚴，我們也不要去講說你哪裡不對。