蔡對陸強硬發言　柯文哲：撿到槍小心自傷

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月17日電（記者 鄭羿菲）蔡英文這半年來對兩岸議題的強硬發言，被民眾比喻是“撿到槍”而受歡迎，無黨籍台北市長柯文哲17日受訪時，被問到怎麼看自己主張的國家利益不被民眾接受？柯文哲表示，譁眾取寵很容易，“不管是撿到槍、撿到炮，還是撿到原子彈，但有時候還是要小心自爆”，小國與大國的交往，可靠、穩定是很重要的因素，也是每個政治領導人物心裡要有數的。



柯文哲16日晚上與知名網紅“館長”陳之漢直播，談到兩岸關係時，柯文哲提到，中共會利用台灣的內部矛盾，不要忘記明朝故事，袁崇煥被自己人幹掉，滿清才入關。我們自己內部要曉得，內部利用機會幹掉自己人。



柯文哲17日出席在仁愛國中舉辦的“台灣—以色列青少年台北會面，玩科技，尬創意”活動，會前接受媒體訪問時被問到柯文哲昨天說大陸會利用台灣內部矛盾，那你會不會也陷入矛盾？柯文哲表示，大陸對台灣統戰是一定的，也一定會在台灣內部製造矛盾，這本來就一定要做的，所以是這樣，每個人要出什麼牌你都可以預期得到，只是你要做你該做的事情就好了。大陸的官員在你面前也是要照本宣科，有時候他們來台灣講九二共識，他也知道他們不講回去也會完蛋，所以就他講他的、你聽你的就好了。



媒體追問怎麼看柯市長照本宣科的國家利益，卻不被台灣民眾所接受？柯文哲不甘示弱地說，譁眾取寵很容易，“不管是撿到槍、撿到炮，還是撿到原子彈，但有時候還是要小心自爆”。他覺得作為一個務實的、頭腦清楚的人，台灣的整體利益、人民的最高福祉，我們還是要心理有數。



柯文哲認為，在國際事務上穩定可預測的關係很重要，不管是他以前接觸過的美國官員，或這次去美國參訪，這種大國外交之間，比較小的小國跟大國交往過程中，可靠、穩定是很重要的因素，這也是每個政治領導人物心裡要有數的。