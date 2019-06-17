喻蔡英文、郭台銘為大金牛　柯文哲自比螞蟻

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月17日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲昨天在直播節目上談到“蔡英文、鴻海董事長郭台銘是兩隻大金牛”，柯文哲17日受訪時表示，他們可以用在選舉的資源幾乎是無限的，而他50萬元新台幣花完還想不出來，那就算了。柯也笑稱自己大概是螞蟻，至於媒體追問螞蟻雄兵能不能勝過大金牛，柯文哲則不耐煩地回應，再講啦，下一題、下一題。



至於今天有網路媒體公布2020大選民調，在三足鼎立的情況下，柯文哲以29.88%的支持度贏過蔡英文的27.75%，及中國國民黨高雄市長韓國瑜的27.1%。柯文哲認為，每天都有奇怪的民調，他都還沒說要選，是在緊張什麼？



柯文哲16日晚上與知名網紅“館長”陳之漢直播，被問到蔡英文與郭台銘對打的情況下，好誰勝出？柯文哲笑說，一個用“國家”的錢，一個用公司的錢，“兩隻大金牛”，有得拚了，兩邊都很有錢，所以很難講，兩邊的資源都是無限的。



柯文哲17日出席“台灣—以色列青少年台北會面，玩科技，尬創意”活動，會前接受媒體訪問時被問到相關看法、打不打得贏大金牛？柯文哲表示，他們（蔡英文、郭台銘）可以用在選舉的資源應該幾乎是無限的，他還在想，那時候他跟妻子陳佩琪拿了50萬元新台幣用在LINE官方帳號，50萬元花完前要想出來，若想不到就算了。



媒體追問把蔡英文、郭台銘比喻為大金牛，那自己是？柯文哲笑說，他也不曉得，螞蟻吧？哈哈哈哈⋯⋯眼見柯文哲想打哈哈混過去，媒體繼續追問，螞蟻的力量可以勝過大金牛嗎？你也有很多螞蟻雄兵。柯文哲則說，他還在想，還沒想出來，再講啦、再講啦，下一題。