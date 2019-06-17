郭台銘夫妻拚選戰　化妝師隨行

郭台銘此行團隊中還帶著一名化妝師，在行程中隨時幫他與太太曾馨瑩補妝。（中評社 林谷隆攝） 中評社南投6月17日電（記者 林谷隆）投入中國國民黨2020初選的鴻海董事長郭台銘17日安排南投行程，出生南投的妻子曾馨瑩首次陪同夫婿出席選舉行程，受訪表示，原本反對先生參選，後來被郭不眠不休地認真感動。媒體追問未來會不會再陪，曾則說“不敢講什麼夫人牌”，只要任何人需要她，只要是做對的事情，他都願意站出來，顯然曾馨瑩在這場選戰，已經從幕後走到台前了。



更特別是，郭台銘下鄉隨員還有一名化妝師，在行程中隨時幫他們夫妻補妝，這是大選級規格，成為鎂光燈焦點。



郭台銘剛開始宣布投入國民黨2020初選，當時就傳出妻子曾馨瑩反對，曾在4月下旬一度負氣出國，兩人至少一個禮拜沒見面，郭還透過媒體強硬回應“軍國大事，後宮不要干政”，雖然過沒幾天曾馨瑩就消氣回台，卻已經讓夫妻關係成為選戰中的意外焦點。



過了將近兩個月，曾馨瑩首次在郭台銘選舉的行程中公開現身，特別受到矚目，行程還刻意安排到曾的母校南投中興國中，讓“南投女兒”曾馨瑩很自然的初登場，與母校幫球隊學弟相見歡，絲毫沒有首次現身選舉活動的突兀。



曾馨瑩在南投縣議會首度接受媒體訪問表示，如大家所說，先生參選，通常太太都是會反對，因為這是（參選）一條非常艱辛的路。但是這段時間，看到郭台銘不眠不休的用心，每天都開會到三更半夜，經過這段時間，她被感動到。