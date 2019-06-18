黃柏霖：韓國瑜應全力衝刺　絕地大反攻

國民黨高雄市議員黃柏霖也是雲林女婿。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月18日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜8月15日第三場雲林造勢號稱12萬人到場，最強“雲林女婿”是否準備要轉守為攻了嗎？同樣也以雲林女婿身分到場站台的同黨高雄市議員黃柏霖接受中評社訪問表示，韓國瑜參選忐忑不安的內心，經過這幾場應已獲得平穩，回到家鄉再受到親友力挺，應該就會開始全力衝刺，展開絕地大反攻。



黃柏霖說，韓應該盡快把“國政”顧問團組好，在各種願景方面弄清楚，提出具體主張，透過每週平台來讓更多民眾知道，這樣才會對他有幫助。黃柏霖也提醒，如果持續以被動態度參加每場造勢活動，黨內初選可能就會越來越不樂觀。



黃柏霖，曾任中國國民黨高雄市黨部主委，代表國民黨參選2020高雄市第五選區“立委”。黃柏霖跟韓國瑜一樣都是雲林女婿，挺韓團體15日雲林造勢活動，黃也受邀到場並上台致詞。



黃柏霖觀察現場氣氛，雲林場天氣非常炎熱，將近10人中暑送醫，但下午2點就幾乎人潮滿滿，整整4個小時人潮都沒有退散，自動自發、心甘情願，從四面八面到場力挺，這是他參與政治以來從來沒有遇過的情況，只有韓國瑜才能辦得到。選舉這些場合確實非常重要的，這麼多人來到現場，是一種支持強度的展現，來的人如果對候選人沒有感情，沒有打從心底支持，可能報到一下就找理由離開了，不會有今天的這種情況。



但“除了來到現場支持的人以外，針對沒有來現場的人，提供了什麼訴求給他們？”黃柏霖指出，每一場都喊“庶民當“總統”、“總統”選庶民”的口號，但選舉不是只有庶民而已，還要顧到中間份子、各種社會階層，必須能夠讓感受力擴散出去。

市府團隊現在決策相當快速，韓用人找人很仔細，找到人就充分授權，讓局處首長可以放手一搏，行政團隊效率跟過去天差地別。韓要搬出正積極改變了什麼，這樣才能說服更多知識分子，跳脫一直營造被黑的氛圍。



黃柏霖指出，現在只有韓國瑜有這種機會，全台各地都有人幫韓舉辦造勢活動，台北、花蓮、雲林、新竹、高雄，韓應該善用優勢來當武器，雖然都是被動參加，但韓國瑜確實展現了主動拋議題的能力，但應該結合未來國民黨北、中、南共三場政見會，讓更多人看到各種面向的韓國瑜，打出更多的價值。

