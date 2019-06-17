林俊憲：給賴意見的人不少　蔡賴配言之過早

民進黨立委林俊憲。（中評社資料照） 中評社台南6月17日電（記者 趙家麟）民進黨前“行政院”賴清德2020初選落敗，未來何去何從？有無“蔡賴配”可能？賴的子弟兵、“立委”林俊憲17日接受中評社訪問表示，這些還需考量政治實力與現實狀況，藍軍未完成提名、柯文哲動向仍待觀察，談黨內整合如何能一加一大於二，目前還言之過早。



賴清德在黨初選落敗後，這一周沒有安排公開行程，據核心輔選幕僚表示，賴初選後大部分時間仍待在台南，除了電話與友人聯繫外，16日還與幕僚聚會，感謝初選期間的協助，至於賴未來動向，給意見的人不少，但大家都在選後休養、喘息狀態，賴的未來的規劃，還有一段時間才會比較明朗。



林俊憲告訴中評社，賴在黨內初選落敗後，賴的支持者難免有情緒性反應，但賴在第一時間出來喊話團結挺蔡，相信可以慢慢的促進黨內支持者的整合。



他指出，黨內初選剛結束，賴清德本人對未來動向，還沒有進一步的思考與說明，對民進黨而言，接下來的重點是如何促進黨內團結整合，找出勝利方程式，賴可以扮演什麼角色？都需要賴自己及黨員再進一步的討論。



至於“蔡賴配”的可能性？林俊憲認為，這需要尊重蔡英文、賴清德的意願之外，同時要考量政治實力與現實狀況，可否一加一大於二？但國民黨目前還沒有完成提名，柯文哲的動向仍待觀察，現在談“蔡賴配”，他認為時間還太早。





林俊憲說，民進黨的初選已落幕，接下來的焦點會在國民黨的提名戰，大選的主軸大致上會往政黨對決的方向走。但是，未來大選如果是三足鼎立的局面，那會是一個特殊、弔詭的形勢，選情變化很難逆料。



至於藍綠對決，是否會讓柯文哲漁翁得利？他認為，現在的局勢、特別是網路的影響，可謂瞬息萬變、變化太快，例如，香港《逃犯條例》的爭議，對國民黨就有傷，未來半年的內外形勢還有什麼變化、對台灣的2020大選帶來什麼衝擊，還有可高的不確定性。