美國就油輪事件指責伊朗　俄方表態

相關新聞截圖（來源：網絡） 中評社北京6月17日電／新一起油輪遇襲風波後，美伊緊張持續。幾日來，美國指責伊朗該為油輪遇襲負責，並放出聲稱伊朗參與的“視頻證據”。克里姆林宮發言人16日就地區局勢表態時，特別提到美國2003年發動伊拉克戰爭前夕的舉動，警告在當前的緊張局勢下，（各方）不要武力恐嚇，也不要互相指責。



值得注意的是，美國國務卿蓬佩奧同日接受媒體採訪時還表示，美國正在“考慮一系列選項”來應對與伊朗日益緊張的關係，包括軍事選項。



RT報道說，俄羅斯總統新聞秘書、克里姆林宮發言人佩斯科夫當天說，“我們沒有忘記裝有白色粉末的瓶子。我們記得，因此，我們學會了在評估中保持克制。”



RT介紹說，佩斯科夫指的是伊拉克戰爭前夕，聯合國安理會上的一個著名場景。時任美國國務卿鮑威爾揮舞著一個裝有白色粉末的小瓶子，意在說明炭疽的危險性，為即將到來的對中東國家的入侵辯護。美國當時指責伊拉克總統薩達姆囤積炭疽。



RT說，在華盛頓入侵並推翻薩達姆政府後，有關伊拉克擁有炭疽與其他大規模殺傷性武器的指控卻被證實是假的。



佩斯科夫說，這個故事現在是一個警示，在波斯灣持續緊張局勢中，（各方）不要急於相互指責。他表示，目前還沒有足夠的證據來指責任何人。他稱，草率下結論可能會導致可怕的後果。



隨著上周新一起“阿曼灣油輪遇襲”事件發生，美伊緊張局勢持續升級。



美國有線電視新聞網（CNN）報道說，蓬佩奧16日表示，美國正在“考慮一系列選項”來應對與伊朗日益緊張的關係，包括軍事選項。不過他也強調，特朗普曾表示，他不想（與伊朗）開戰。