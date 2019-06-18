台商二代會師廈門　分享交流在陸經驗

活動現場（中評社 海涵攝） 中評社漳州6月18日電（記者 海涵 徐夢溪）17日，來自全國各地的台青在廈門翔鷺酒店進行了為期一天的企業經營分享及專題講座學習活動。作為第十一屆海峽論壇·全國台企聯台商二代菁英大會師活動的重頭戲，在一天的分享學習中，台商二代們收獲滿滿。



2019全國台企聯台商二代菁英大會師活動由國務院台灣事務辦公室經濟局、福建省台灣事務辦公室指導，全國台灣同胞投資企業聯誼會、廈門市台灣事務辦公廳主辦，全國台企聯青年工作委員會、廈門市台商協會承辦。



本次活動於16日正式拉開序幕，為期三天。活動由2011年到2018年畢業於全國台企聯青委會特訓營1－8期的學員們組成，是青委會跨期別、跨片區的大會師，旨在讓全國各地的台青聚集交流、經驗分享、互相啟迪，達致台企聯青委會的宗旨。



此次活動主題為“菁英薈廈，台青論壇”，台商二代青年與全國台企聯十一大片區區長將在實現完美對接，將新一代的中國夢、台灣魂發光發熱，譜寫新的輝煌。



據了解，2019全國台企聯台商二代菁英大會師活動是全國台企聯青委會第三次在廈門舉辦活動，並參加第九、第十、第十一屆海峽論壇，並成為其子論壇。



本次大會師成立“8＋14工作團隊”，分為領導層，由主委、副主委、執行長、總召組成8人團隊，負責戰略、組織、規劃、目標之擬定。執行層則由14位副執行長組成，負責實際落地活動，包括文宣、手册、活動、企劃、參訪、拓展、分組討論之執行。



在17日上午的交流會上，廣東片區青年片區長蘇一舫、武漢台青委執行長廖伯元、上海台青部長史家怡、德陽青創執行長許淵順、昆山台青會陳語歡、杭州台青會郭冠逸、寧波台青會蔡稅地、南寧青委會蕭銘峰分享了幹貨滿滿的企業經營經驗。



17日下午，全國台企聯青委會榮譽主委陳燕木做了題為《菁英薈廈 台青論壇》的專題的專題講座。講座包括四大方面的內容，分別是：經營管理篇、全球金融篇、傳承接班篇和人生哲理篇。



在經營管理篇中，陳燕木主要介紹了企業、協會、領導人三條路、領導者五項特質、領導心態、生產要素、土地不動產、新知識經濟、HRM 五才管理、ABCD5互聯網思維、“全球化、本土化”兩化策略等內容。



在全球金融篇中，陳燕木介紹了中國三大國家重要戰略、美國三大國家重要戰略、數據支持、三F貿易架構、移動通信發展史、2G／3G／4G／5G的應用範疇、5G與各行各業深度融合帶來“萬物互聯”新機遇等內容。



在傳承接班篇中，陳燕木介紹了“何謂2代？何謂1.5代”、接班範圍、生涯規劃、蔣介石與蔣經國的故事、“愛字技巧 心中有愛”、“2526”大陸成功密碼、感恩等內容。



在人生哲理篇中，陳燕木分享了“人生看啥？”、“人生的力v.s.歷”、“為v.s.成為”、“終身學習”、“恩貴情愛四種人”等內容。

