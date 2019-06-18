陳燕木：望二代台商在祖國大陸發揚父業

全國台企聯青年委員會榮譽主委陳燕木（中評社 海涵攝） 中評社漳州6月18日電（記者 海涵 徐夢溪）全國台企聯青年委員會榮譽主委陳燕木17日在參加第十一屆海峽論壇·全國台企聯台商二代菁英大會師期間接受了媒體聯合採訪。陳燕木在回答記者提問時表示，九年來，全國台企聯青委會工作的主要目的就是希望二代台商能夠繼承父輩的產業，繼續在祖國大陸發揚光大。唯有台商二代想生根和發揚光大，一代台商的產業才能留下來。



回顧過往，陳燕木說，從1990年代開始，因為美國對台灣實行的“301條款”，台商開始來到大陸。在過去的30多年中，大概有10萬家台灣企業、200萬台商來到大陸。在十二年前，全國台灣同胞投資聯誼會在北京成立，是屬於中央台辦、國務院台辦直接督導的一個國內的正式組織。九年前，全國台企聯想要擴大青年工作，遂成立了青年工作委員會，陳燕木任青委會主任委員。



陳燕木表示，九年來，全國台企聯青委會工作的主要目的就是希望二代台商能夠繼承父輩的產業，繼續在祖國大陸發揚光大。這也是國台辦一直希望台企聯去做的。一代台商如今已經60歲了，必須要將產業傳承下去，傳承給自己的後代和專業經理人團隊。如果台商的二代不想繼承父輩產業，那麼一代台商就只能選擇賣掉在大陸的產業離開。唯有台商二代想在大陸生根和發揚光大，一代台商的產業才能留下來。



陳燕木說，一代台商熱愛祖國大陸、熱愛和平統一。但是台商二代由於成長和教育的原因，不一定也會有這樣的觀念。而全國台企聯青委會便義不容辭地承擔起來了針對台商二代的教育、傳承、組織工作。全國台企聯青委會的四大宗旨分別是交流、學習、成長和傳承。

