社評：美國為何視華為為洪水猛獸？

中評社香港6月19日電（評論員 陳鴻斌）隨著5G浪潮汹湧而至，一家勇立潮頭的中國企業引發了全世界的高度關注，這家企業就是總部位於深圳的華為公司。華為公司至今不過剛逾而立，當初就是由任正非與幾個朋友，通過集資2.1萬元開始起家的。一路篳路藍縷，幾十年艱苦創業，如今華為早已破繭成蝶，令人側目而視。



2009年，當瑞典的電信公司Teliasonera將北歐好幾個城市4G網絡建設大單交給華為之際，除了在中國國內以及少數新興國家以外，在整個國際社會華為幾乎還是一家默默無聞的企業，而當時4G網絡建設剛剛起步。這家瑞典企業無疑是很有前瞻眼光的，也是很有魄力的。



隨即在同一年，華為又與挪威政府簽訂了一筆大合同：重新構建該國的移動通信網絡，此前的網絡是由愛立信和諾基亞建設的。這次華為又完成得非常出色，而且縮短了工期。



在北歐如此接二連三的成功，奠定了華為在國際社會的地位。因為華為並非通過壓價搶單，也不是引進別人的技術，而是完全依靠本公司獨自研發的技術，從而在強手林立的歐洲市場站穩了腳跟。此時此刻，國際社會才意識到：華為的產品並非新興市場國家常見的“便宜沒好貨，”無論在質量還是價格上都極具競爭力。



如今，華為已悄然變身為中國民族企業的一面旗幟，成為全球通信行業的領頭羊。去年該公司的營業額高達1075億美元，4年就翻了一番多，其產品遍及全球170個國家。



在5G這一引領未來人類社會的全新領域，華為也是一馬當先。在5G專利上，華為公司擁有1554件獨占鰲頭，超過諾基亞、三星、高通和愛立信等國際巨頭。今後專利使用費收入將成為其營收的重要組成部分，這是顛覆性的歷史變化。迄今為止，中國企業都是向外國公司支付專利費，而華為將開始改變這一局面。華為已要求美國電信運營商Verizon為其所使用的超過230項專利支付超過10億

美元的使用費，於是此前一貫指責中國“盜竊知識產權”的美國政客，馬上就變臉詈罵華為是“專利流氓”，美國還決定在今年年內不再向WTO狀告中國侵犯知識產權。美國如今之所以如此將華為視為心腹之患，就是對華為將可能成為未來的高科技領域的“一超獨霸”而產生了強烈的焦慮感。如果這一前景完全成為現實，則中國也將對美國形成明顯優勢，美國的超級大國地位將不複存在。5G早已超越單純的技術範疇，儼然成為地緣政治學意義上的“戰場，”對此，美國當然要對華為公司痛下殺手，全力封堵，以便“防患於未然”。



通信領域是技術密集型行業，以往在該行業發展得風生水起的都是美日歐的頂級企業，中國企業對此只能充當“觀眾”，望塵莫及。如今居然有一家中國民營企業使得白宮當家人坐臥不寧，這讓多年來一直一騎絕塵的美國精英們情何以堪啊？他們理所當然地全力支持美國政府對華為公司所採取的所有措施。



華為如此驚艶亮相，當然會引發各種各樣的議論，這一點也不足為奇。但美國的分析家們卻總喜歡在華為與中國政府的特殊關係以及任正非的轉業軍人身份上大做文章。連華為公司早期生產的程控電話客戶包括軍隊，國家開發銀行向華為提供300億美元貸款等也被許多人無限放大，試圖從中歸納出華為的發展經驗。其實迄今為止，作為一家不上市的民營企業，華為只是受惠於中國政府的相關產業政策，而沒有接受過任何來自政府的資助。國開行的300億美元融資已是十多年前的陳年往事，那是銀行為了支持企業“走出去”，而同樣得到銀行貸款的遠非華為一家，為什麼其他企業沒有取得華為這樣的驚人業績呢？還是應該從華為的發展戰略來尋找其成功的答案。



企業通過上市，可以從市場大量融資，資金對企業的重要性是不言而喻的，對許多企業來說上市都是企業發展的不二法門。但任正非堅持華為公司不上市，則可看出其獨特的眼光。因為不是上市公司，就沒有必要按期公布財務報告，更不必在企業發展戰略問題上受到股東大會的制約。只要企業的發展方向為員工所認可，企業就可以心無旁騖地專注發展，而不必受到任何牽制。



1991年，華為公司開始著手研發程控電話。當時中國企業都是與外資企業合資，因為自己沒有技術，只能由此起步。但華為公司卻堅持自我研發，從加強研發入手推動企業發展。以至幾年後公司的研發隊伍增加到500人，而生產線上只有200名操作工。這一非同尋常的發展思路，就使得華為公司的發展起點要高於其競爭對手，使其一路走來相對順利，以至到1998年在國內市場上已與其最大的競爭對手上海貝爾公司（中美合資企業）並駕齊驅了。當然任正非以及華為員工當年也沒有預計到華為會有今天，否則2003年也不會差一點以75億美元出售給摩托羅拉公司了。其時雙方已經簽了合同，幸虧後來的摩托羅拉老總否決了這一交易，真得感謝那位老總。



在國內確立地位後，華為公司開始走出去，試水國際市場。由於華為產品價廉物美，而且還擁有一大批吃苦耐勞的工程師，所以其外國對手很難在競爭中占據上風。如今華為產品在全球通信設備市場上已占據29%的份額，其中在亞太地區則高達43%，在拉美也占據34%之多，而非洲70%的4G網絡都是華為建設的。就智能手機而言，今年第一季度華為已超越蘋果躍居全球第二，接下來的目標當然是衝擊三星的全球老大地位。



由於華為公司不上市，所以公司可以自由支配資金的使用，而該公司將收入的很大部分用於研發，如今華為全年的研發投入已超過150億美元，在全球名列前茅。全公司18萬名員工中，多達8萬人從事於研發工作。在將研究成果轉化為產品這一關鍵環節上，華為也與美國的頂尖高科技企業不相上下。



如今美國以“國家安全”為由，禁止本國企業與華為開展業務往來，對此美國企業發出一片反對的呼聲，因為這麼做將給美國企業帶來很大的損失，所以連白宮預算主管也呼籲推遲實施對華為的禁令。與此同時，特朗普總統還強硬要求美國的盟國與其保持同步，對華為實施禁令。但迄今為止，只有澳大利亞、新西蘭、日本和加拿大予以呼應，而歐洲國家則根本對此不屑一顧。意大利、西班牙和葡萄牙等國都在考慮邀請華為建設其5G網絡，德國和英國也表示不會排斥華為。美國駐德國大使為此如此威脅德國政府：如果不排除華為的話，美國將不與德國分享機密情報。對此德國總理默克爾明確回應：德國的選擇標準由德國自己決定！馬來西亞總理馬哈蒂爾此前在東京明確表示：該國將盡可能多地採用華為技術。



事情很清楚，如今在5G領域，實際上角力的就是兩家：華為與美國。就5G而言，它可以分為以下三塊：首先是設備本身，其次是5G網絡，最後是5G的整個應用領域。在第一個領域，華為的領先已毋庸置疑；在第二個領域，美國也很可能無法占據上風。接下來雙方爭奪的是最後一個領域。據估計，第一個領域在今後4年中有望創造570億美元的價值，而後者如發展順利，在兩年中就將創下4萬億美元的驚人產值。目前美國看上去與中國和韓國並駕齊驅，實際上中國政府已發放了5G牌照，而美國在明年年底以前根本不可能建成5G網絡。當年美國率先推出了互聯網，由此使美國在經濟、政治和軍事等各領域賺得鉢滿盆滿，如今在5G上的角力也恰似當年的互聯網，眼看這塊“肥肉”將落入中國人的碗中，特朗普以及美國政客們能不急嗎？