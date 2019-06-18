社評：金正恩會與安倍會談嗎？

網絡圖片 中評社香港6月18日電（評論員 陳鴻斌）多年來在對朝問題上始終扮演“超級硬漢”角色的安倍首相，近來其姿態卻出現了180度大轉彎，個中緣由非常耐人尋味。



去年初春以來，朝鮮半島局勢出現了戲劇性的巨大變化。從去年3月到今年1月，金正恩在10個月內四次訪華，頻頻與習近平總書記舉行會談。儘管中朝兩國山水相連，但如此頻繁地單向訪華，顯然是非同尋常的。與此同時，去年4月下旬到9月中旬，在不到5個月時間內，金正恩與文在寅也通過互訪三度會晤。同樣去年6月在新加坡和今年2月在河內，金正恩與特朗普也會晤了兩次。今年4月，金正恩還訪問了俄羅斯的符拉迪沃斯托克，首次與普京會晤。這樣一來，原先的六方會談當事國領導人中，尚未與金正恩會晤的就只剩下安倍了。此前，安倍對如此尷尬的現狀似乎也安之若素，只是一再拜托特朗普在與金正恩會談之際提及綁架問題。如今他似乎終於“開竅”了，猛然醒悟到落在後面太多了，必須“迎頭趕上。”但問題在於朝鮮是否會給安倍這樣的機遇？因為即便如今安倍已大為放低身段，但平壤至今仍無任何反應。



安倍的對朝姿態出現如此“華麗轉身”，實際上也是不得已而為之，或者說是有苦難言。此前，他將“戰後外交總決算”的賭注完全押在對俄關係上，包括互訪和國際會議場合在內，重新上任以來安倍已先後與普京會晤25次之多。安倍極其希望與俄羅斯簽署和平條約，並在此基礎上解決兩國之間的領土問題。如今安倍已成為日本憲政史上執政時間排名第三位的首相，而且其任期還有兩年多，可望大幅度刷新首相的在位時間記錄。但如果只是執政時間上去了，卻未能留下什麼拿得出手的政治遺產，這難免讓安倍感到難堪，人們自然會提出這個問題：這些年你都幹了些什麼啊。本來，安倍最大的政治願望就是修改憲法，上任以來雖然為此使出渾身解數，但此事卻像大象屁股根本推不動。修憲難以如願，“安倍經濟學”又效果不彰，經濟始終無法走出低迷狀態。在內政找不到出路的情況下，那就只剩下一條路：拼外交。



安倍本指望通過今年年初的訪俄和6月底G20峰會期間普京訪日，一舉敲定日俄和平條約，然後使齒舞島和色丹島先歸還日本，讓這一戰後困擾了日本半個多世紀的懸案問題迎來曙光。但人算不如天算，由於俄羅斯看破了安倍這一如意算盤，所以今年以來突然在這一問題上變得異常強硬，此舉徹底打亂了安倍的步驟。這麼排下來，外交領域剩下的可以突破的只有朝鮮問題了。



但欲使日朝關係出現轉圜，日本如仍堅持迄今為止的強硬姿態，不啻是緣木求魚。對政客來說，政績為王，面子完全是次要的。儘管過去安倍對朝立場以“超強硬”著稱，而且他在政壇坐大也是得益於此。但形勢比人強，欲實現與金正恩的會談，安倍必須展現出靈活的政治姿態。大丈夫能屈能伸，過去的強硬姿態就一筆勾消了。只要金正恩同意會晤，對安倍來說什麼代價都在所不惜。



回想2002年，身為官房副長官的安倍陪同小泉純一郎首相訪問朝鮮。儘管當時自民黨內的主流意見是不宜在綁架問題上刺激朝鮮，但安倍卻明確表示：必須一開始就表現出強硬立場。如果朝鮮不承認官方參與了綁架問題，那就拒絕簽署《平壤宣言》。由於日方的強硬姿態，朝鮮當時同意讓幾名被綁架人質隨同小泉返回日本，安倍的在政壇的行情由此看漲，4年後就接替小泉出任首相。



安倍複出後繼續其在對朝問題上的強硬立場。2017年9月在聯大發言時仍強調“施壓比對話更重要”，呼籲國際社會配合美國和日本對朝施壓。在日朝關係問題上，安倍也一直強調“為會談而會談沒有任何意義，日朝會談必須以解決人質問題為前提。”但去年平昌冬奧會期間，朝鮮上演了出色的“體育外交”，隨即朝鮮半島局勢出現了明顯的轉機。6月美朝領導人在新加坡舉行會談後，安倍的這一強硬立場變成了孤家寡人，他不得不順時應變，開始放低對朝鮮的身段。去年日本居然沒有再度向聯合國人權理事會提交譴責朝鮮的決議案，而此前日本已連續11年這麼做。在美朝雙方醞釀第二次首腦會談之際，安倍指示外務省：現在是把牌亮出來的時候了。



今年5月2日，在接受右翼媒體《產經新聞》採訪時安倍明確表示：與金正恩的會談沒有任何先決條件。兩天後，安倍正在國內度假，朝鮮發射了導彈。要是在往年，日本早就做出強烈反應了，但這次安倍卻輕描淡寫地將此稱為“飛行物，”冷靜地表示要靜觀事態發展。5月9日朝鮮第二次發射導彈後，美國國防部已確認發射的是導彈，日本才認定這一發射是“違反安理會制裁決議的。”但即便如此，安倍仍認為“尚未確認對日本的安全有什麼影響”，對此繼續保持沉默。而同樣在2017年12月朝鮮發射導彈後，日本國會立即通過了譴責決議。這次安倍如此按捺得住，顯然是為了避免刺激朝鮮，為其所努力的與金正恩的會談創造條件。



今年2月，特朗普在與金正恩會談後，在返回美國的專機上與安倍通了話。當安倍告知打算無條件與金正恩會談的想法後，特朗普非常贊成這一思路的轉變。此後在4月訪問華盛頓之際，安倍再次談及這一想法，特朗普表示支持：“應該這樣！”此前都是特朗普向金正恩轉述日本的訴求，在安倍的思路轉變後，特朗普也算了結了一樁心事：“這下該你自己出場了。”



過去安倍的對朝立場可以概括為：一邊倒地強調施壓。如今卻突如其來地急轉彎，幾乎是低三下四地懇求與金正恩舉行會談，這難道不會讓對方也像普京一樣看穿其底牌？在此前全力支持安倍對朝強硬的右翼勢力看來，所謂“無條件會談”就是可以不談綁架問題，這與“無條件投降”有什麼不同？如果朝鮮同意會談，會否趁機抬高要價，例如要求日本提供200億美元的戰爭賠償，安倍能接受這一要價嗎？



在右翼勢力看來，安倍的這一轉身也太突兀了，如此追求政治遺產的功利姿態，也實在太邪乎了。問題是，儘管安倍如此一再懇求對方，金正恩會做出善意回應嗎？